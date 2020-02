L'A2 Credit Agricole in trasferta a Grosseto

Sarzana - Val di Magra - I ragazzi di mister Giovanni Berretta in trasferta troveranno i primi della classe , sabato 15/02 affronteranno infatti l'EDILFOX GROSSETO nella pista di via Mercurio , diretti dall'arbitro Gaetano Sterlacci di Giovinazzo . Altro testa coda della giornata. Dopo la roboante trasferta a Pordenone il Grosseto di Massimo Mariotti affronta i rossoneri. I Sarzanesi sono l’unica squadra che in trasferta non ha mai conquistato punti, sei sconfitte su sei e ha il peggior attacco esterno , 15 reti fatte. Sull’altro fronte il Grosseto vorrà continuare la sua marcia inarrestabile. (Nella foto Luca Sterpini ed Elia Petrocchi)



Entrambe promosse dal campionato tosco-ligure di serie B, queste due formazioni si affrontano nuovamente nella categoria superiore , come la passata stagione però emerge una grande differenza tra le forze in campo , i toscani infatti si trovano in prima posizione nel campionato di serie A2 e attualmente sono gli unici imbattuti della competizione . Il Grosseto vanta fra le sue fila il Ct della Nazionale Massimo Mariotti che in questa stagione ha confermato tutti i protagonisti della promozione e ha ingaggiato l'ex Scandiano Pablo Saavedra (miglior marcatore con 32 reti fino ad ora ) ed il Follonichese Federico Buralli (26 centri ) per alzare ulteriormente il livello . Nella rosa troviamo inoltre Alessandro Saitta (2), Gionata Vecoli vecchia conoscenza Sarzanese con 6 reti , Carlo Gucci (7), Andrea Gemignani (6), Luigi Brunelli (9) e Matteo Battaglia (7). I portieri sono Michael Saitta (miglior rendimento con 40 reti subite ) ed il nazionale U17 e U19 Tommaso Bruni.

E' una squadra che punta alla promozione nella massima serie e fino ad ora ha dimostrato di avere le carte in regola per farlo come attestano le le statistiche : unica squadra imbattuta , miglior difesa e attacco .

Dall'altra parte però i Sarzanesi ancora orfani di Fioravanti e Bandieri per infortunio sono alla ricerca dei primi punti fuori dalle mura domestiche e daranno il massimo , anche in virtù dell'ottima partita disputata contro il Modena. La differenza dei valori in campo è evidente ma nell'hockey nessuna partita è persa in partenza e anche questa volta i nostri ragazzi venderanno cara la pelle.

(Nik Piccini)