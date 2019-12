Impegno non facilissimo a Sarzana per il Lunezia Volley

Sarzana - Val di Magra - Il Lunezia Volley dovrebbe essere al completo (a meno ovviamente di sorprese agli sgoccioli) sabato 7 dicembre, ore 18 al Palabologna sarzanese, contro il Cffs Cogoleto per l’ 8.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile; arbitrano Stefano Centofanti e Alba Piazza. Tenuta morale biancoblu che non può essere che buona vista la classifica. Alla vigilia il co-allenatore Riccardo Giannini comunque si esprime così: "Si tratta di avversarie un po' più quotate rispetto alle più recenti incontrate, per cui si prospetta un match maggiormente complicato degli ultimi, in particolare è forte il loro palleggiatore: quella Bruzzone alta e molto abile pure a muro che attacca anche di seconda". Queste infine le altre partite in programma nel turno…Admo Lavagna – Nuova Lega Pallavolo S. Remo, Avis Casarza Ligure – Tigullio Project, Grafiche Amadeo San Remo – Vgp Sestri Ponente, Iglina Albisola – Subaru Olympia Voltri, Normac Genova – Albenga e Volare Arenzano – Celle Varazze.