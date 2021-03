Imparare a volare con l'Aeroclub Lunense: "Esperienza perfetta per i giovani"

Sarzana - Val di Magra - “Questo luogo è fatto essenzialmente di passione, non solo la nostra ma anche quella di chi arriva per imparare a volare”. Gianfranco Desiderio riassume così lo spirito di una vita dedicata al piccolo aeroporto di Luni a San Lazzaro e all'Aeroclub Lunense 'Pietro Lombardi', società sportiva che da anni cura la struttura costituita intorno agli anni Venti dalla Marina e oggi diviso fra il gruppo elicotteristico della Guardia Costiera e il sedime dell'Aeronautica Militare su cui insiste lo spazio presieduto dal gruppo guidato da presidente Lorenzo Lepore. Un luogo nei prossimi mesi potrebbe assumere un ruolo ancor più significativo grazie all'arrivo di più voli privati (qui), senza però perdere una delle sue peculiarità principale, ovvero quella di formare persone con la passione del volo.

“Ogni anno una decina di persona frequentano il corso da 45 ore di volo con istruttore – spiega Desiderio – una scuola efficientissima che apre la strada per chi vuole prendere il brevetto PPL che consente di poter volare in ogni parte del mondo e che offre punti di vantaggio per chi va in Accademia. Un'esperienza sicuramente significativa per i giovani – conclude - che qui possono imparare a volare aprendosi una strada importante per il futuro e abituarsi a responsabilità importanti visto che il corso è molto severo”.

Le informazioni per iscriversi alla scuola si possono trovare sul sito aeroclublunense.com oppure sulla pagina Facebook “Aeroclub Sarzana Lunense”.