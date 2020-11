Illuminazione da Serie A per il vecchio mercato di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Le partite di serie A e di coppa europea necessitano di un impianto di illuminazione ad hoc, che consenta la realizzazione della produzione audiovisiva adeguata e rispondente alla normativa delle FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici). Per questo il Comune di Sarzana ha affidato i lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione interna del palahockey di piazza Terzi.



“Premesso - si legge nell’atto - che al Comune di Sarzana spetta la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali e che presso piazza Terzi ha sede il palahockey di proprietà comunale presso il quale gioca la locale squadra di hockey denominata ASD Hockey Sarzana Credit Agricole, che milita nella massima categoria nazionale si rende necessario provvedere ad adeguare l'impianto di illuminazione interna nel rispetto della normativa vigente in materia di impianti sportivi”.



Alla luce di ciò il Comune ha quindi affidato per una spesa complessiva di 8.148 euro i lavori alla ditta Bagnone snc specializzata nel settore. “Da quando si è insediata questa amministrazione – ha affermato l'assessore allo sport e lavori pubblici Barbara Campi – ci siamo messi al fianco della società di Hockey Sarzana affinché fosse ottenuto il nulla osta dalla Commissione Vigilanza e Spettacolo che certificasse la fruibilità sicura dello spazio. Dalla prima partita giocata da quando ci siamo insediati, non si sono difatti rese più necessarie improbabili ordinanze sindacali per derogare a norme di sicurezza essenziali. Questa amministrazione, da subito, ha inteso ribadire a chiare lettere che uno dei principi fondanti nella gestione della cosa pubblica è il pieno rispetto della sicurezza per tutti, col coraggio di affrontare alcune criticità ereditate trovando, in pieno spirito di concreta e fattiva collaborazione con le associazioni sportive, le soluzioni praticabili per garantire continuità e sostenibilità economica. Lo sport, gli spettacoli e gli eventi devono continuare il loro prezioso percorso, ma sempre a braccetto dell’incolumità dei cittadini. Ora abbiamo ascoltato le esigenze della società, decidendo di fare questo nuovo investimento per il nostro hockey e per essere all’altezza delle esigenze e dei fantastici risultati che Hockey Sarzana ha conquistato».