Il sogno dell'Hockey Sarzana continua

Sarzana - Val di Magra - Il Credit Agricole Sarzana continua a vivere il suo sogno da capolista battendo per 4-1 l'Edilfox Grosseto, seppur con qualche fatica di troppo, dovuto all'arcigna difesa imbastita dal guarito e rientrante Federico Paghi mister dei maremmani: ancora Francesco Rossi, Joan Galbas i marcatori dei rossoneri con una doppietta ciascuno. Sesta vittoria su sette gare e la favola comincia a diventare sempre più realtà. Contento per i suoi ragazzi, il Presidente Maurizio Corona che parla del suo Sarzana capolista del campionato e la vittoria contro un Grosseto mai domo “Non posso negare la soddisfazione di essere in vetta alla classifica, fino ad oggi per noi parlano i numeri. Sposo in pieno la visione di mister Bertolucci. Con il Grosseto è stata una gara non semplice, con una lunga fase di studio. Poi una magia di Rossi l’ha sbloccata. E nel secondo tempo siamo riusciti con fatica a portare a casa il successo. Mi tengo stretto tutto, prima di tutto la grande maturità di questa squadra. Il resto non conta. Ci godiamo il momento ma stiamo con i piedi per terra. Però giocando con la maturità di questa sera nulla ci è precluso. L’importante è che noi restiamo col profilo basso e continuiamo a giocare da Sarzana.” (nella foto Joan Galbas due reti per lui che lo hanno catapultato al terzo posto della classifica marcatori).





CREDIT AGRICOLE SARZANA - EDILFOX GROSSETO = 4-1 (1-0, 3-1)



CREDIT AGRICOLE SARZANA: Corona, Borsi (C), Ipinazar, Galbas J, Rossi - De Rinaldis, Osorio, Rispogliati, Cardella, Bianchi - All. Bertolucci



EDILFOX GROSSETO: Saitta, Rodriguez, Savedra (C), D'Anna, Paghi S - Buralli, Fantozzi, Battaglia, Bardini, Bruni - All. Paghi F



Marcatori: 1t: 13'35" Rossi (rig) (S) - 2t: 6'43" Galbas P (G), 7'16" D'Anna (tir.dir) (G), 18'23" Rossi (S), 23'37" Galbas P (S)



Espulsioni: 1t: 21'58" Paghi S (2') (G)



Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Enrico Uggeri di Lodi