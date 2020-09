Il nuovo Lunezia è pronto con una Gorgoglione in più

Sarzana - Val di Magra - “Oscurata dal lockdown” e (a parte qualche allenamento) dai suoi strascichi, il Lunezia Volley ha recentemente rifatto capolino a Lago Figoi, in un allenamento congiunto con la Serteco School Genova. Due volte avanti d’un set, le “lunensi” hanno finito per perdere 3-2, ma il risultato davanti a compagine di B2 nazionale è più che dignitoso e coach Riccardo Giannini era soddisfattissimo della prestazione. Ulteriore gioia altresì dalla promettente prova della Gorgoglione, apparsa ormai sul punto di superare il lungo periodo trascorso alle prese con una strana e acuta infiammazione al braccio destro, quello “suo”. Per la cronaca 14-25 / 26-24 / 19-25 / 25-22 / 25-20. Questi i

punteggi individuali delle sarzanesi: Brizzi 4, Cuffini 0, Lupi 20, Zanini 5, Santoni 8, Santagostino 5, Mendoza 4, Buccelli 1, Marku 14, Gorgoglione 11, Orlandi 2; liberi, Salvetti, Soriani e Tartaglia.



Ha dunque giocato l’intera “rosa” che per questa nuova stagione pallavolistica, in cui ci si appresta di nuovo alla Serie C ligure con una certa ambizione, è quella a seguire.



Palleggiatori – Alessia Brizzi e Patrizia Cuffini. Opposti – Rebecca Lupi e Rebecca Zanini. Centrali – Raffaella Buccelli, Elisa Mendoza, Gery Santagostino e Aurora Santoni.



Schiacciatori – Martina Gorgoglione, Denisa Marku, Ginevra Orlandi.



Liberi – Giorgia Salvetti, Elisa Soriani, Giulia Tartaglia.



“Riassumendo” durante l’estate è arrivata la Cuffini dal Rainbow Spezia, l’altro club del Volley Pool Levante insieme a Cpo Fosdinovo, Olimpia Sp e appunto Lunezia Volley. Di provenienza spezzina la Tartaglia, altre due giovanissime sono invece salite dal “vivaio” biancoblu, sono la Orlandi e la Soriani. Per la verità tra i rinforzi c’è anche una veterana, trattasi del centrale Francesca Micheloni ex Cpo, la quale però è ancora in via di recupero da un intervento al crociato e difficilmente ci sarà prima di Natale. Per motivi diversi non ci sono più i palleggiatori di riserva Giorgia Martinelli e Desireé D’ Arcangelo, il libero Sara Fiorino, le ali Nicole Spadone e Serena Bernardini. Quest’ultima trasferitasi all’Orsago in D toscana. Confermati Giannini come mister e la Marku quale capitano, il team-manager è Domenico Pinto, il medico sociale Alessandro Soriani e l’osteopata Daphne Arfanotti. Il nuovo preparatore atletico, da Carrara, è Massimo Andreani. Infine i vertici. Confermatissimo alla presidenza Massimo Magnavacca, vicepresidente rimane Massimo Curi, direttore sportivo nuovamente Carlo Martini.



Per concludere l’organigramma tecnico del medesimo settore giovanile, ove un paio di squadre giocheranno più d’un campionato, allenatore per allenatore è quello di seguito.



Under 17 e Serie D – Lele Giraldi.

Under 15 e 1.a Categoria – Stefano Menconi.

Under 13 – Giacomo Martinelli che è anche “vice” nella “U15”.