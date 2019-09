Il grande cuore di Run for Children dona un nuovo dispositivo all'ospedale di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Già consegnato e operativo da circa due mesi l'apparecchio medico donato dall'ASD Spezia Marathon DLF al reparto di Oculistica dell'Ospedale di Sarzana i proventi della Run For Children 2018.

Si tratta del Vision screener Model VS100 un dispositivo palmare, portatile, progettato per rilevare facilmente problemi di visione su pazienti in età prescolare.

I proventi donati dalla Run For Children 2018, pari a 7.012 euro, sono stati ottenuti grazie alle offerte delle centinaia di partecipanti alla manifestazione, alla raccolta della lotteria abbinata e ai contributi degli Sponsor tra i quali Costa Foundation e Iren.

"Run For Children - si legge in una nota - ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a tale risultato e Vi dà appuntamento alla sesta edizione che si terrà domenica primo dicembre".