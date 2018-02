Il derby non inizia neanche, troppo divario

Sarzana schianta facile Follo e prova ad uscire dalla bassa classifica.

Sarzana - Val di Magra - SARZANA BASKET – FOLLO 93 – 58

PARZIALI: 21-14 / 38-25 / 69-35.



SARZANA BK2 ABRAVISI BASKET: Dell’ Innocenti 11, Casini 32, Bencaster 6, Somma 18, Stagnari 10, Maggiani 0, Ferrari 2, Petacchi 5, Bardi 6, Tesconi 3. All. Giannetti.

FOLLO: Langone 16, Mazzi 15, Petani 6, Giambrocono 2, Canini 4, Giuliani 5, Spadoni 0, Aleh 2, Vernazza 8. All. Cristelli.

ARBITRI: Rezzoagli e Altamura.



E’ il tiro da tre punti di capitan Dell’Innocenti sul finire del primo quarto, che così termina con sette lunghezze di distacco sui follesi, a dare il la (dopo un avvio piuttosto equilibrato) alla progressione con cui il Sarzana Basket stravince il derby col Follo al Palabologna sarzanese e torna così finalmente al successo.

Alla lunga poi, il fatto centrale della serata diventa la persistenza della visibilità della politica dei giovani a cui il club biancoverde s’è votato, in questa stagione di transizione. Ancora fuori infatti Santini fresco operato, idem Pizzanelli il cui rientro però è imminente, intanto comunque oltre ai “soliti” Bardi e Somma si rivede Maggiani…e soprattutto fa il proprio debutto in Serie C quel Petacchi che oltretutto realizza nel finale un tiro da due punti e un altro addirittura da tre. Alla fine il sorriso dunque impera per più d’un motivo. Ora trasferta in casa di quel Pegli che ha gli stessi punti.



Questi poi gli altri risultati in quella che in C Silver ligure era la 15.a giornata e 6.a del girone di ritorno; Ardita Juventus Albaro Ge - Tigullio Team 45-79, Aurora Chiavari – Tarros La Spezia 68-66; Cus Genova – Pegli 64-38 e Ospedaletti – Vado 75-71.

Ne consegue la seguente classifica: Cus Genova punti 28, Tarros Spezia 26, Azimut Vado Ligure 20, Tigullio Sport Team Santa Margherita e Satri Sam Ospedaletti 18, Aurora Chiavari 12, Sarzana Basket e Pegli 10, Ardita Juventus Albaro Ge 6, Follo 2.