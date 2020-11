Il campo di Romito in cerca di un affidatario

Sarzana - Val di Magra - Un avviso pubblico per dare in affidamento il campo sportivo 'Biggi' di Romito Magra sarà a breve emanato dal Comune di Arcola. Lo ha annunciato ieri in consiglio comunale Fernando Coppola, consigliere delegato allo Sport, replicando all'interpellanza del gruppo consiliare Cambiamo dedicata alle sorti dell'impianto. “Una struttura lasciata in completo abbandono – ha sottolineato il capogruppo totiano Gino Pavero -. Lo Spezia calcio femminile, a cui il campo è stato affidato nel 2019, fino al giugno 2020, non ha dato tracce di sé, e questo anche prima dell'inizio della pandemia. Il Comune ha investito 35mila euro per una risistemazione degli spogliatoi a nostro avviso non risolutiva dei problemi strutturali, una sorta di intervento maquillage. Insomma, non si è più visto nulla da quando è uscito il vecchio affidatario, la Polisportiva Romito, che è stata messa nelle condizioni di andarsene (considerazione respinta da Coppola, ndr). Il campo 'Biggi' è una risorsa per il territorio e i suoi abitanti, in particolare per i più piccoli, che hanno poche possibilità di sfogo sportivo, tanto più che è venuto meno anche il riferimento della palestra”.



“Come amministrazione – ha replicato Coppola – abbiamo fatto una verifica attraverso gli uffici preposti rilevando una situazione positiva in merito agli spogliatoi, sui quali, come detto, siamo intervenuti. Servono invece altri lavori per rendere il campo praticabile e sicuro. Con la manifestazione pubblica di interesse – per un bene a carattere non economico -, che uscirà a breve, auspichiamo di poter affidare l'impianto a una società o associazione che si impegni per rendere il 'Biggi' un centro di aggregazione per i giovani e le realtà del territorio. Lo Spezia calcio femminile, ultimo assegnatario e unico partecipante al precedente bando, per varie vicissitudini non è riuscito a utilizzare il campo, e lo scorso marzo, quando poteva iniziare la stagione, purtroppo è cominciata la pandemia”. Pavero ha chiesto se il bando assegnerà punti in più ai soggetti locali che parteciperanno e ha domandato perché Palazzo civico non abbia partecipato al bando nazionale 'Sport e periferie', scaduto il 31 ottobre, “forse un'occasione non colta”. Per quando concerne i lineamenti dell'avviso pubblico, il delegato Coppola ha spiegato che sono in elaborazione, mentre “al bando nazionale non abbiamo potuto partecipare, in base a un articolo dello stesso, per motivi di bilancio”.