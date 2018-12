Il Volley Lunezia chiude l'anno tornando alla vittoria

Sarzana - Val di Magra - LUNEZIA VOLLEY – GABBIANO ANDORA 3-1

25-18 / 22-25 / 25-22 / 25-11



LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 4, D’ Arcangelo 0, Lupi 18, Mendoza 11, Guelfi 6, Gorgoglione 21, Canossa 8, Spadone 5, Fiorino e Salvetti liberi; n.e. Marku e Bernardini. All. Secco.



GABBIANO ANDORA: Taricco, Gambini, Fabbri, Siri, Cassano, Klippl, Griseri, Mallamaci, Leonardi e Cortese libero. All. De Andreis.



ARBITRI: Tonino Piazza e Adriano Bruno.



Dopo la caduta nel derby con l’ Autorev alla Spezia il Lunezia Volley torna alla vittoria, al Palabologna sarzanese, aggiudicandosi secondo pronostico il confronto col pericolante Gabbiano Andora.

Brizzi ad alzare fugacemente rilevata da D’ Arcangelo con Lupi opposto, al centro Guelfi e una Mendoza alquanto in palla, all’ala Canossa e una Gorgoglione tanto per cambiare “top scorer” (ma pure la Lupi è sempre lì…) con qualche apparizione di Spadone; da libero come sempre Fiorino in ricezione e Salvetti in difesa.

Bello vedere di nuovo in panchina capitan Denisa Marku oltre a una Serena Bernardini che a sua volta sta recuperando bene dall’infortunio. Rientro, anche se per la Marku sarà presumibilmente molto graduale, vicino per entrambe ?

Nel frattempo ecco gli altri risultati in quella che in Serie C ligure femminile di pallavolo era la 10.a giornata: Acqua Minerale Di Calizzano Carcare-Acli Santa Sabina Ge 3-0, Albenga-Volare Arenzano 1-3, Autorev Spezia- Amadeo San Remo 3-0, Maurina Strescino Imperia-Admo Lavagna 0-3, Vgp Genova-Tigullio Santa Margherita Ligure 3-2 e Virtus Sestri Ponente-Cffs Cogoleto 1-3.