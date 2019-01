Il Sarzana in trasferta a Vado con l'interrogativo Ferrari

Sarzana - Val di Magra - Dubbio Manuel Ferrari nel Sarzana Basket che sabato 19/1, ore 18, gioca al Pallone Geodetico dei Giardini a Mare “Cristoforo Colombo” di Vado (per la 2.a giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Silver ligure maschile); l’ala-pivot ha infatti dei problemi a un polpaccio e si deve accertare se si tratta di semplice affaticamento, nel qual caso dovrebbe farcela, o di qualcosa di più grave. Per la cronaca arbitrano Marco Andreini di San Bartolomeo al Mare-Im e Luca Falletta di Genova.

In settimana la squadra ha lavorato bene con buon morale. Coach Gabriele Ricci ritiene l’ Azimut Vado Ligure una buona squadra come provano classifica e difficoltà biancoverdi nel confronto all’andata al Palabologna sarzanese: Questi infine gli altri incontri in programma in quella che è in generale il turno numero 13…Aurora Chiavari-Tigullio Santa Margherita, Cus Genova-Ardita Juve Albaro, Ospedaletti-Pegli e Pro Recco-Sestri Ponente.