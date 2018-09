Il Sarzana chiude i test precampionato vincendo

Sarzana - Val di Magra - SARZANA BASKET - CMC CARRARA 73 - 67

Parziali: 19-17 / 14-17 / 24-15 / 16-18.



SARZANA BASKET: Dell’ Innocenti 2, Casini 4, Bencaster 6, Pizzanelli 2, Fracassini 7, Palac 11, Ferrari 9, Santini 1, Albanesi 2, Paulauskas 23, Melegari 6. All. Ricci.

CMC CARRARA: Borghini, Fiaschi, Morando, Suriano, Rovali M., Rovali S., Fontanelli, Campi, Ramirez, Malcontenti, Tedeschi. All. Diamanti.

Arbitro: Pronesti.



Dopo due nette sconfitte a Livorno, contro avversari di categoria superiore, il Sarzana Basket chiude la propria serie di amichevoli precampionato battendo al Palabologna il Cmc a sua volta militante in Serie C Silver (ma quella toscana anziché quella ligure...). Amichevole molto informale diretta dal viceallenatore dei padroni di casa. Peccato per quell’acciacco a una caviglia che dopo pochi minuti di gioco ha messo subito fuori causa capitan Dell' Innocenti, rimpiazzato dunque in regia da Casini, per il resto i biancoverdi sono partiti con Bencaster e Palac esterni e Ferrari e un Paulauskas dal canestro facile al centro. Successivamente solita girandola di sostituzioni che ha visto in campo pure Fracassini da play/guardia, Pizzanelli e Albanesi da ali, Melegari da centrale e nel finale pure Santini da ala-pivot. Assenti Somma ancora per scompensi a un ginocchio e Stagnari sempre per problemi alla schiena, indisponibili Bardi, Maggiani e Tesconi. Gara a fasi alterne; alla fine successo sarzanese. Nulla di preoccupante l’infortunio al capitano: semplicemente i pochi giorni che mancano al campionato hanno consigliato di risparmiarlo subito. Si comincia domenica 7/10, ore 19, a Rapallo contro la Pro Recco.