Il Sarzana cerca a Genova la vittoria per restare in corsa

Sarzana - Val di Magra - Il Sarzana Basket parte alle ore 18 da Battifollo per giocare, appunto mercoledì 8 maggio, alle 20.30 al Palacus genovese contro un Cus Ge che conduce 2-1 al meglio delle 5 gare; per le semifinali dei playoff per la promozione in Serie C Gold. Ancora “out” per via del braccio fratturato capitan Simone Dell’Innocenti, sempre a mezzo servizio l’altro play/guardia Federico Casini (frattura al tendine della mano sinistra) che pur nell’ultimo match ha voluto essere della partita, fra i genovesi non si sa se rientra all’ala quel Dufour tanto temuto da coach Gabriele Ricci. A proposito “mister Gabry” alla vigilia: "Sabato scorso a Genova è accaduto esattamente il contrario di quanto verificatosi nella partita precedente, al Palabologna sarzanese, stavolta con noi sempre avanti e gran rimonta loro nel finale... con la differenza che questa volta a noi non è riuscito di guadagnare in extremis almeno l’extra-time. Adesso siamo al dentro o fuori e ciò dovrebbe essere sufficiente a rendere l'idea di quanto ce la metteremo tutta".