Il Pondenzana Volley cede all'Acli Sabina

Sarzana - Val di Magra - Chiusura del 2018 all’agrodolce per il Podenzana Volley, che a Genova cade in casa dell’ Acli S. Sabina, tuttavia col punto guadagnato grazie al tie-break aggancia la seconda posizione in classifica; dove raggiunge la Subaru Olympia caduta sul parquet della capolista Avis Casarza Ligure. Tempo insomma di scontri al vertice, nel Girone B della Serie D pallavolistica femminile della Liguria, visto che alla ripresa a metà Gennaio il Casarza è atteso proprio a Barbarasco.

Tornando all’ultimo match, per la cronaca rossoblù con capitan Barbieri in alternanza con Graziani al palleggio e Francesca Leonardi opposto, Reitano e La Mattina al centro insieme alla rientrante Allegretto, di banda Bartoli e Brusoni con Jessica Leonardi a giostrare da libero.

Questi poi gli altri risultati era la 9.a giornata; Avis Casarza-Subaru Olympia V. 3-1, Normac Genova-Lunezia 3-0, Serteco Genova -Albaro 3-0, Vgp Genova-Paladonbosco Ge 3-1 ed Elsel Spezia a riposo.

Consegue una classifica che recita così…Avis Casarza L. punti 24, Olympia Subaru Voltri e Podenzana 17, Volley Albaro 16, Serteco Ge 15, Acli Santa Sabina 14, Vgp Ge 12, Lunezia Volley 6 e Normac Ge 6, Paladonbosco Genova 5, Normac 3, Elsel La Spezia 0.

Infine, dopo i festeggiamenti per Natale e Capodanno, altro weekend impegnativo il prossimo soprattutto per la dirigenza podenzanese. In arrivo difatti come d’abitudine a di questi tempi, il torneo delle festività, una bella “tre giorni” di pallavolo giovanile. Si comincia giovedì 3/1 con un’amichevole Under 14 contro il Futura Ceparana alle 15. A seguire, triangolare Under 12 venerdì 4/1, con ritrovo alle 14,30 e presenti sul campo oltre alla “U12” locale quelle di Rainbow Spezia e Colombiera Castelnuovo. Per concludere, sabato 5 raduno di Minivolley S3 con avvio sempre alle due e mezza pomeridiane, partecipanti: Volley Bagnone, Lunigiana, Pontremoli Volley, Rainbow, Sportivamente Brugnato, Villafranca e ovviamente Podenzana (per un totale di circa duecento “mini-atleti” in campo).