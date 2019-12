Il Podenzana fa suo il derby col Lunezia e si avvicina alla vetta

Sarzana - Val di Magra - LUNEZIA – PODENZANA 0 – 3

Set: 12-25 in 21 minuti / 28-30 in 35 / 24-26 in 30.



LUNEZIA VOLLEY: Maccioni 4, Campigli 0, Fusani 13, Albertini 3, Orlandi 4, Michi 11, Catozzi 0, Tonarelli e Soriani liberi. All. Mazzocca.



PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini 3, barbieri 8, Giovanelli 7, Baldi 6, Leonardi F. 16, Boricean 11, leonardi J. Libero; n.e. Allegretto, Bartoli, Brusoni, Polito e Gerali. All. Caselli.



ARBITRO: Shuli Redi.



Il Podenzana Volley travolge secondo previsioni, al Palabologna sarzanese, una giovanissima seconda squadra del Lunezia che pur la impegna severamente per 2 set su 3 come “tabellino” prova. Rossoblù in tal modo a 2 soli punti, nella classifica del Girone B della Serie D ligure femminile di pallavolo, dalla capolista Agv Campomorone che peraltro ha giocato una partita di più…

Per la cronaca a Sarzana al palleggio la Ruffini con capitan Barbieri opposto, centrali la Giovanelli e la Baldi, di banda Francesca Leonardi e la Boricean con Jessica Leonardi libero. Da segnalare, in panchina l’ultimo rinforzo, che risponde al nome di Francesca Polito: ala.

Venendo alle padrone di casa, ivi la Maccioni ad alzare (ma in costruzione ha fatto capolino pure la Campigli) con la Fusani in diagonale dove s’è vista pure la Catozzi, al centro la Lorusso e la Santoni ogni tanto rilevate dalla Cordiviola, di mano la Albertini e la Michi un po’ in alternanza con la Orlandi; libero la Tonarelli talvolata rimpiazzata dalla Soriani.

Di seguito poi gli altri risultati in quella che in Serie D ligure femminile di pallavolo, era l’ 8.a giornata.

Agv Campomorone-Psm Rapallo 3-0, Hyposense Albaro-Paladonbosco Spezia 0-3, Normac Albaro-Cus Genova 3-2, Serteco School Genova-Acli S. Sabina Ge 3-1, Tecnocasa Chiavari-Centro Volley Spezia 3-0.

Infine a seguire l’attuale graduatoria.

Agv Camporone punti 19, Podenzana e Paladonbosco Genova 17, Serteco School Ge 12,, Paladonbosco Genova e Lunezia Volley 6, Hyposense Albaro e Normac Albaro 9, Tecnocasa Chiavari 7, Acli Santa Sabina Ge e Psm Rapallo 6, Cus Genova e Centro Volley Spezia 4.