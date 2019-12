Il Lunezia non si ferma più, sbancata Sanremo

Sarzana - Val di Magra - N. LEGA PALLAVOLO S. REMO – LUNEZIA VOLLEY 0-3

Set: 12- 25 / 21-25 / 18-25.



NUOVA LEGA PALLAVOLO SANREMO: Delle Monache, Caprile, Cacco, Corradini, Cugge, De Vincentiis, Marelli, Volpi, Zagari, Valenzise R. libero; n.e. Rebecchi e Scialanca. All. Valenzise Michele e Bruno.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Lazzarini 0, Lupi 12, Zanini 1, Santagostino 5, Buccelli 5, Marku 10, Gorgoglione 14, Bernardini 0, Fiorino e Salvetti liberi; n.e. Mendoza. All. Giannoni e Giannini.

Arbitri: Magnanego e Iaria.



A Bussana di San Remo, il Lunezia Volley domina e vince (con la Nuova Lega Pallavolo sanremese) per 3-0, sulla falsariga di quanto sempre fatto finora in questo campionato. Prosegue così il testa a testa con la Normac genovese in vetta alla classifica del campionato di Serie C ligure femminile.

Per l’occasione la Brizzi e la Lazzarini ad alternarsi al palleggio con la Lupi e la Zanini a fare altrettanto in diagonale, al centro la Santagostino e la Buccelli, di banda capitan Marku e la Gorgoglione e vi s’è vista pure la Bernardini; da libero la Fiorino in ricezione e la Salvetti in difesa.



Infine ecco gli altri risultati in quella che era la 7.a giornata: Avis Casarza Ligure – Normac Genova 1-3, Celle Varazze – Iglina Albisola 1-3, Cffs Cogoleto – Albenga 3-1, Grafiche Amadeo Sanremo – Tigullio Project 3-2, Subaru Olympia Voltri – Admo Lavagna 2-3, Vgp Sestri Ponente – Volare Arenzano 3-0.



Ne consegue una classifica che recita…Normac e Volley Lunezia punti 21, Iglina Albisola 15, Cffs Cogoleto e Albenga 13, Vgp Sestri P. 12, Admo 9, Celle Varazze, Olympia Subaru, Tigullio e Avis Casarza Ligure 5, Volarte 4, Nuova Lega Pallavolo 3, Grafiche Amadeo 2.



Nella foto l’opposto Rebecca Lupi