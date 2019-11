Il Lunezia Volley viaggia a Celle Ligure e poi c'è la Coppa

Sarzana - Val di Magra - Il Lunezia Volley parte sabato 16 novembre, alle ore 17, da Via della Cisa poiché è attesa 20.30 dal Celle Varazze (compagine di metà classifica) per la 5.a giornata del campionato pallavolistico di Serie C ligure femminile: si gioca al Palasport di Celle Ligure in località Natta; arbitrano Federica Arpe e Danilo Scotto.

Indisponibile fra le biancoblu l’opposto Rebecca Lupi, inoltre si limiterà molto probabilmente alla panchina il libero Sara Fiorino per via del “solito” ginocchio, dunque l’altro libero al fianco di Giorgia Salvetti dovrebbe essere di nuovo la banda Serena Bernardini. Si rivede fra le convocate il palleggiatore Desireè D' Arcangelo molto quotata in battuta.

Il co-allenatore Riccardo Giannini ha detto alla vigilia che questa trasferta è il primo di tre appuntamenti che appaiono decisamente alla portata “lunense”, per cui ci sarebbe la possibilità di un bello scatto in avanti, ma bisogna assolutamente mantenere la massima concentrazione...anche perché oltretutto fra pochi giorni ci sarà pure la Coppa Liguria e dunque gli impegni sono tanti.

A seguire infine le altre partite in programma nel turno.

Avis Casarza Ligure – Albenga, Grafiche Amadeo S. Remo – Iglina Albisola, Nuova Lega Pallavolo San Remo- Cffs Cogoleto, Olympia Subaru Voltri – Normac Genova, Vgp Sestri Ponente – Tigullio Project e Volare Arenzano – Admo Lavagna.