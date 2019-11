Il Lunezia Volley riceve il giovane Olympia Subaru Voltri

Sarzana - Val di Magra - Lunezia Volley al completo o quasi, sabato 9/11 alle ore 18 contro l’ Olympia Voltri (al Palabologna sarzanese) salvo sorprese, in forse il solo schiacciatore di riserva Nicole Spadone.

Tenuta psico-fisica buona anche perché sta andando decisamente bene...il co-trainer Riccardo Giannini raccomanda tranquillità contro un avversario molto giovane; è in pratica un’ Under 18 in quanto si tratta praticamente della seconda squadra di quella che milita in Serie B2. Arbitrano Tonino e Alba Piazza.

Queste poi le altre partite in programma in quella che in C ligure femminile di pallavolo è la 4.a giornata: Admo Lavagna – Grafiche Amadeo S. Remo, Albenga – Nuova Lega Pallavolo San Remo, Cffs Cogoleto – Avis Casarza Ligure, Iglina Albisola – Volare Genova, Normac Genova – Vgp Sestri Ponente e Tigullio Project – Celle Varazze.