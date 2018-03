Il Lunezia Volley organizza il primo campus estivo sul Monte Amiata

Sarzana - Val di Magra - Presentato il “Pool Lunezia Camp” programmato dall’ 8 al 14 Luglio prossimi ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, provincia di Siena, per atlete delle annate 2004 e 2005. Oltre alle 18 ore di allenamento, in allestimento attività come la visita alle terme di San Filippo e il parco-avventura, l’escursione sul Monte Amiata e la piscina. Direttore tecnico quel Nicolò Caselli a capo del settore giovanile del Lunezia; quest’ultimo insignito del “Marchio di Qualità per attività giovanile” dalla Fipav (la federazione pallavolistica nazionale) consegnato direttamente dal Presidente federale Cattaneo alle migliori società d’Italia in materia.



Per informazioni e iscrizioni al “Camp” si può scrivere a nicolocaselli@gmail.com. Come noto, il Pool congloba in

un’attività giovanile all’unisono Lunezia Volley, Olimpia e San Bernardo Spezia: questi ultimi due sodalizi spezzini.

Nel frattempo, l’ Under 18 del Lunezia è a punteggio pieno nel proprio campionato dov’è saldamente prima in classifica, peraltro impiegando diverse pallavoliste protagoniste pure nel campionato regionale di Serie D. Infine più che dignitosa intanto la partecipazione dell’ Olimpia Rossa (la squadra in questione del Volley Pool Lunezia partecipava come tale) al campionato territoriale Under 16 dov’è giunta alle semifinali.



Questo il parco-giocatori agli ordini di coach Dino Mazzocca



Palleggiatori

Rachele Campigli e Giulia Fregoso

Opposti

Giada Serradori e Caterina Delsoldato

Centrali

Virginia Lorusso, Irene Lavagnini, Valentina Statini

Schiacciatori

Giulia Maccioni, Agnese Michi, Valentina Stretti, Michelle Foti,

Nicole Sanchez



Liberi

Giada Tonarelli e Olimpia Mazzarella