Il Lunezia Volley in casa del S. Sabina Genova "anti-capolista"

Sarzana - Val di Magra - Lunezia Volley teoricamente al completo stasera alle 21 come per tutti perché nessuno (nelle ultime due giornate) deve sapere in anticipo il risultato di altri, contro l’ Acli Santa Sabina a Genova; in realtà l’opposto Rebecca Lupi ha ancora un qualche risentimento al ginocchio, inoltre lei, il centrale Elisa Mendoza e la banda Swami Schiffini sarebbe meglio non spremerle in quanto la mattina dopo saranno di scena al Palabologna sarzanese nelle finali regionali Under 18.



Si gioca per la 25.a giornata della Serie C ligure femminile, alla palestra “Se.di” di Genova-Quarto, arbitrano Doriano Pons e Letizia Valle. L’impegno appare proibitivo: il S. Sabina, unico a battere la capolista Autorev in questo campionato, è secondo… Ad ogni modo le biancoblu stanno lavorando bene anche perché una seppur vaga possibilità di arrivare ai playoff per la promozione in Serie B2, traguardo che andrebbe oltre le aspettative di pura maturazione che il Lunezia covava in questo campionato, c’è ancora.