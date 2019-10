Il Lunezia Volley ha presentato squadre e organigramma tecnico

Sarzana - Val di Magra - Ufficializza il proprio organigramma tecnico, per la stagione pallavolistica 2019/20, il Lunezia Volley in occasione dell’abituale presentazione di tutte le proprie squadre che all’inizio dell’annata sportiva appena partita s’è tenuta al Palabologna di Sarzana (dove di solito le compagini “lunensi” s’allenano). Alla guida tecnica della Prima squadra, in Serie C, il duo “Giannoni & Giannini”: rispettivamente Lorenzo e Riccardo. Qui, Mario Fiorino e Domenico Pinto i “team manager”, affiancati dal presidente Massimo Magnavacca in persona.

Il Lunezia sarà altresì presente in Serie D, con la propria Under 18, allenata da Dino Mazzocca; qua, i dirigenti accompagnatori sono lo stesso Pinto, Giovanni Maccioni e Sara D’ Aietti. Stefano Menconi invece il coach delle Under 16 e 14 che potranno contare quale manager sul medesimo d.s. del club Carlo Martini. Ricordiamo che il direttore tecnico è per tutti Giacomo Cucurnia. Non dimentichiamo altresì che nel Volley Pool Levante o “Vpl”, la struttura che regola l’attività giovanile che ruota intorno al Lunezia, confluiscono diverse altre società ed ecco ivi quelli che sono i quadri tecnici…



Vpl Rainbow Spezia – In 1.a Divisione allenatore Lorenzo Giannoni con Andrea Di Marco dirigente. Nell’ Under 18 sempre Giannoni il mister insieme a Roberto Carro con Patrick Mucciarelli “team manager”. Nell’ “U16” Roberto Carro e Lorenzo Giannoni i trainer con Michelangelo Gentile dirigente accompagnatore. Mario Polla infine è il tecnico di Under 14 e 13, Andrea Di Marco il dirigente nella prima, Patrick Mucciarelli nella seconda.

Vpl Olimpia Spezia – Valter Soldati allena sia l’ Under 14 che la 13, nella prima il “team manager” è Walter Giangreco, nella seconda Laura Toracca.

Vpl Cpo Ortonovo – Raffaele “Lele” Giraldi è il trainer del complesso di 1.a Divisione e dell’ Under 16 col d.t. Giacomo Cucurnia quale “t.m.”.