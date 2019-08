Il Giro della Lunigiana fa tappa anche ad Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Si parte stasera alle 20.30, a Fiumaretta in Piazza Pertini, con la sfilata di presentazione del 44° Giro della Lunigiana, una delle competizioni ciclistiche più sentite e seguite del territorio. L’organizzazione, assieme all’Amministrazione amegliese, presenterà gli atleti e le varie tappe previste fino al primo settembre. Siamo molto felici di far parte di questa straordinaria avventura sportiva - racconta Gregorio Ravani, assessore al sport del Comune di Ameglia – la nostra disponibilità sarà completa gli atleti in gara e per gli organizzatori. La tappa amegliese sarà una tappa centrale del giro con un’importanza anche di carattere emozionale poiché sarà dedicata alla memoria di Massimo Vanello. Invito tutti a seguire la competizione ricordando agli appassionati ed in generale ai cittadini che, al fine di permettere lo svolgimento della gara, la viabilità delle nostre strade subirà alcune modifiche.



Sul sito del Comune di Ameglia è stata pubblicata l’ordinanza sulla modifica della viabilità che andiamo a riassumere onde evitare disagi: mercoledì 28 agosto è sospesa la viabilità veicolare su Via Baban dalle 20 alle 23 circa; venerdì 30 Agosto: è vietata la sosta, con rimozione coatta, su Piazza Santa Croce dalle 8 e fino a termine della competizione (gli utenti potranno parcheggiare nel campo adiacente su Via Sans Facon). Dalle 13.30 e fino alle 18.30 è vietata la circolazione veicolare su Via Santa Croce fino all’innesto sulla Sp29. Sarà altresì vietata la circolazione dalla SP 29 fino a Montemarcello negli stessi orari (provvedimento adottato dalla Prefettura). Domenica 1° Settembre: è sospesa la circolazione veicolare su Via Baban dalle 7.30 alle 9.30 circa (analogo provvedimento di sospensione circolazione sulle SS 432 e SP 25, fino a Luni Mare, sarà adottato dalla Prefettura). Sul sito Federciclismo si potranno trovare tutti i vari aggiornamenti sulla gara oltre alla pagina facebook GirodellaLunigiana2019. In bocca al lupo a tutti gli atleti.