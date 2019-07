Il Giro della Lunigiana cambia organizzazione

Sarzana - Val di Magra - “Nella mia qualità di Presidente dell’Unione Sportiva Casano asd, intendo comunicare che la stessa non organizzerà il Giro della Lunigiana”. Lo annuncia Alessandro Coppola, storico protagonista della corsa ciclistica che oggi spiega: “A causa miei impegni personali e professionali, ho cercato un nuovo Presidente al mio posto, pur rimanendo nell’organico, ma non è stato possibile, pertanto ho ritenuto giusto al fine di far proseguire la nostra grande manifestazione, fra le più importanti a livello mondiale nella categoria juniores, ed è stata aperta una trattativa con alcuni sportivi e parte dei nostri collaboratori. Si è quindi deciso, da parte loro, di costituire una nuova società per poter organizzare il Giro”.

Coppola aggiunge: “Ho personalmente ritenuto giusto e corretto il loro operato, anche in considerazione del fatto che la nuova società è composta da cinque/sei soci che hanno anche incarichi in Società ciclistiche, ed alcuni facevano parte della nostra organizzazione, pertanto davano garanzie di poter ben organizzare il tutto nell’immediato, ma soprattutto nel futuro. Dopo aver concordato anche con la Fci, ho provveduto alla cessione del ramo aziendale della Us Casano che organizzava il Giro della Lunigiana. La nuova società organizzatrice sarà la Casano SSD il cui presidente è Federico Catanzariti, il quale sarà coadiuvato da validi collaboratori che hanno fatto parte della nostra squadra come Renato Dicasale, Marco Danese e Cristian Castagna. Faccio a tutti loro i migliori auguri - conclude Coppola - sarò sempre vicino al Giro dei Michelini, Tonelli, Monfroni, Pellistri, Bottiglioni e tanti altri”.