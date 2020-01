Il Centro Minibasket Ameglia trionfa contro il Basket Carrara Legends Sezione Luni

Sarzana - Val di Magra - Prima vittoria stagionale per gli Under 13 denominati ufficialmente “Centro Minibasket Ameglia”.

La squadra, “novizia” nei campionati agonistici di basket, è il frutto di una ben riuscita collaborazione tra il Centro di Ameglia diretto da dirigente Davide Luci e il Centro di Luni "targato" Legends Carrara del Presidente Benfatto!



Il gruppo, guidato dall’allenatore nazionale Michele Bertieri con l’assistenza dell’istruttore nazionale minibasket Camilla Della Godenza, comprende ragazzi e ragazze (tre le bimbe presenti!) del 2007 e 2008 provenienti principalmente dal Comune di Luni ma anche da Ameglia, Castelnuovo Magra e addirittura Massa.



Sabato scorso è finalmente arrivata la prima e meritata vittoria nel campionato spezzino under 13 (che ha permesso di far giocare anche le bimbe mentre in Toscana non è più possibile da quest’anno!) contro i pari età di Sarzana guidati dall’istruttore nazionale minibasket Nicola Gianfranchi per 62 a 47.



Un risultato simbolicamente importante che ripaga i sacrifici che i bimbi e le relative famiglie stanno facendo da parecchio tempo i quali dimostrano come l’amore per lo sport vada oltre ogni avversità e difficoltà poiché, non essendoci una struttura idonea nella zona dei colli di Luni, gli allenamenti e le partite si svolgono sempre in posti diversi e spesso lontani (la squadra non avendo una “casa” fissa fa attività ad ameglia, marina di Carrara e saltuariamente nella palestrina delle scuole medie di Luni !).



Oltre alla squadra under 13 i due Centri, grazie all’accordo di collaborazione in essere, hanno allestito assieme anche una squadra aquilotti (nati 2009/10) ed una scoiattoli (2011/12), guidate dagli istruttori Davide Profeti e Camilla Della Godenza, che trasmettendo voglia di stare insieme, divertendosi, riescono nonostante alcune criticità logistiche a far partecipare i bambini ai rispettivi trofei nel pieno spirito del gioco sport minibasket.