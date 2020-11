Il Casano schiera Cozzani, Luciani e Rossi nella categoria juniores

Sarzana - Val di Magra - "Lo scopo del Casano - afferma il team manager Christian Castagna - non è solo quello di svolgere attività agonistica per ottenere buoni risultati, ma anche cercare di riportare la domenica sulle strade numerosi gli sportivi locali come negli anni 80-90". A raggiungere questo obiettivo nel 2021 sicuramente ci sarà di aiuto il fatto che a gareggiare nella seguita categoria juniores, insieme allo spezzino Piergiorgio Cozzani, ci saranno Martin Luciani e Giairo Rossi due ragazzi locali provenienti dal vivaio del Casano. Martin Luciani ha iniziato a gareggiare nelle categorie dei Giovanissimi nel VC Carrara accrescendo la sua passione per il ciclismo. Al 1° anno nella categoria Esordienti gareggia con il GS Tarros La Spezia fino a che nel 2018 al 2° anno nella categoria ha indossato la maglia del Casano che proprio in quell’anno ha iniziato a mettere in atto il suo progetto di svolgere attività agonistica non solo nella categoria Juniores ma anche nelle categorie minori.

Ben seguito dai preparati tecnici della società ha ottenuto un 4° posto e altri piazzamenti nella top ten. Passato alla categoria allievi nel 2019 ottiene buoni piazzamenti nei primi dieci, quest’anno con l’emergenza Covid 19 una ridotta attività agonistica ha impedito di raggiungere il grado di forma necessario per ottenere i buoni risultati sperati.

Nel 2021 continua CASTAGNA Martin gareggerà nella categoria Juniores e gli sarà da stimolo il ricordo dello zio Marco Luciani che fu atleta di classe del Casano tanto che nel Giro della Lunigiana del 1983 nella tappa conclusiva vinta in solitaria dal grande Rolf Sorensen ha ottenuto il 2° posto battendo allo sprint il francese Soren Lilholt fresco Campione del Mondo della categoria Juniores. Questo e altri risultati ottenuti portarono Marco Luciani a vestire la Maglia Azzurra al Giro della Cecoslovacchia.

Giairo Rossi inizia la sua attività agonistica al 2° anno nella categoria Esordienti con la maglia del Casano e dopo poche gare si mette in evidenza con un significativo 4° posto in una gara in Toscana. Al primo anno nella categoria Allievi si conferma con numerosi piazzamenti nei primi dieci e un 3° posto in una importante gara in provincia di Lucca. Anche per Giairo dice Castagna il 2020 è stato condizionato dall’emergenza Covid 19 ha puntato sull’attività in pista partecipando ai Campionati Italiani a San Giovanni al Natisone come riserva nel quartetto della LIGURIA dell’inseguimento e titolare nell’inseguimento individuale con una buona prestazione.

Lo spezzino Piergiorgio Cozzani è sicuramente il più titolato dei tre, inizia la sua attività nelle categorie dei Giovanissimi con il GS Tarros La Spezia e vi rimane anche per i due anni della categoria Esordienti assaporando per due volte la gioia della vittoria due secondi posti ottenendo anche due secondi e altri dieci piazzamenti nei primi cinque. Da Allievo approda al Casano ottenendo al primo anno in categoria un secondo, un terzo e un quinto posto e nelle altre gare quasi sempre piazzato nella top ten.

Anche per Piergiorgio causa Covid 19 attività ridotta in questo 2020 ma ciò non gli ha impedito di ottenere un terzo posto e numerosi piazzamenti nei primi dieci.

L’obiettivo e l’impegno dei DS Daniele Della Tommasina, Giuseppe Di Fresco e Christian Benenati è quello di integrare i tre validi ragazzi nel gruppo esistente e fare preziosa esperienza utile per un 2° anno ad alto livello nella categoria Juniores.