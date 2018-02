Il Basket Sarzana si rafforza con Andrea Carnesi

Sarzana - Val di Magra - Arriva dal Dany Quarrata in Serie C Silver toscana il rinforzo che può dare, al Sarzana Basket, il vigore adeguato per concludere in bellezza questo campionato come noto un po’ d’attesa. Si tratta del play-guardia Andrea Carnesi, classe 1986, metri 1,84; nativo di Prato.

Era tornato a Quarrata dopo un paio d’anni in Promozione toscana al Montemurlo, un’esperienza in Danimarca al Lemvig, in Serie A2 danese (vi arrivò ai playoff) e un’altra a Francavilla Fontana: in Serie C unica in provincia di Bari.

A proposito, pure a Francavilla, il nostro arrivò a campionato già partito come stavolta in biancoverde…e fu tra gli artefici di quella conquista dei playoff che fece della squadra locale la grande sorpresa del campionato.

Teorici ricorsi, o auspici un po’ ameni a parte, il giocatore è senza dubbio valido tanto che coach Andrea Giannetti l’ha definito “una fortuna per noi”. E poi, nel Sarzana che in questa stagione cestistica s’è intensamente dedicato ai giovani, una “chioccia” in più per costoro sembra assolutamente calzarci prima che i vari Bencaster e Dell’ Innocenti si sentano persino soli.

La gran visione di gioco la sua qualità principale, ma non disprezza assolutamente il canestro, appuntamento domenica prossima a Pegli.