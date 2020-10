Il 24 ottobre torna la 1000 Miglia

Sarzana - Val di Magra - Si avvicina il ritorno della 1000 Miglia che passerà nuovamente da Sarzana il prossimo 24 ottobre. Rinviata a marzo a causa dell'emergenza Covid, la storica gara di auto d'epoca ripartirà da Brescia per la sua edizione 2020 il 22 ottobre. Il percorso rimarrà invariato e due giorni dopo gli equipaggi faranno nuovamente il loro ingresso in città bissando così la grande giornata del 2018 che vide il centro cittadino invaso di persone. Per forza di cose ovviamente questa volta saranno evitati assembramenti ma le auto porteranno comunque il loro fascino sulle strade sarzanesi.