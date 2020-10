I podisti della Pro Avis Castelnuovo si rimettono le scarpette

Sarzana - Val di Magra - I Blues della Pro Avis Castelnuovo Magra, dopo il periodo delle corse “VIRTUAL”, ricominciano con le gare ufficiali; infatti dopo un lungo periodo di stasi sembra che, piano piano, il movimento podistico si rimetta in moto, seguendo ovviamente i disciplinari e le direttive emanate dalle federazioni e c’è subito tanta carne al fuoco per gli atleti della presidente Luciana Bertuccelli.

Passiamo quindi velocemente ad elencare le gare del prossimo fine settimana con alcune manifestazioni di interesse nazionale e precisamente:

9-10-11 OTTOBRE AREZZO PER I CAMPIONATI ITALIANI FIDAL MASTER DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA

10 OTTOBRE SESTRI LEVANTE PER LA REGIONALE “STAFFETTA DEI 2 MARI” 2 X 5000 MT

11 OTTOBRE PISA PER LA XIV MEZZA MARATONA “PISA CORRE COL CUORE”, CAMPIONATO TOSCANO 2020 FIDAL

Ad Arezzo, presso lo stadio Enzo Tenti, nell’evento organizzato dall’ U.P.Policiano, 3 partecipanti per i Blues: LUCIANA BERTUCCELLI SF45, ANTONIO SACCARDI SM55 ed il mitico 76enne LUIGI VANNINI SM75; tutti e 3 gli atleti si cimenteranno nella prova dei 5000 mt; le notizie ci dicono che già più di 3000 sono gli iscritti ai campionati nelle varie discipline.

Invece a Sestri Levante parteciperà la staffetta OVER60 composta da MARCO MUSSI e ROBERTO FILATTIERA; corsa molto bella che quest’anno ha preso il posto delle 2 gare del famoso evento “ANDERSEN RUN”, La Mezza tra le Baie e Sette miglia da favola; purtroppo non si passerà dalla bellissima BAIA DEL SILENZIO ma il percorso, molto suggestivo, toccherà il centro storico e il lungo mare della cittadina ligure.

Infine la Mezza di Pisa: ogni anno l’intero ricavato viene donato in beneficenza all’associazione PER DONARE LA VITA ONLUS; ad una delle più veloci maratone d’Italia, che attraversa i luoghi più suggestivi della città, tra cui il parco di San Rossore, il centro storico e la piazza dei Miracoli, i partecipanti Blues saranno DEBORAH BONATI, SIMONE BORDIGONI e NICOLA CAPPELLI.