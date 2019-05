I giovanissimi dell'Hockey a caccia del tricolore

Sarzana - Val di Magra - Tra giovedi 30 Maggio e domenica 2 Giugno si assegnano a Giovinazzo in provincia di Bari i titoli nazionali delle categorie giovanili di Hockey su Pista. Lo sponsor di questa trasferta dei giovani rossoneri è Chen Chaoxia proprietario

Tra giovedi 30 Maggio e domenica 2 Giugno si assegnano a Giovinazzo e Molfetta in provincia di Bari i titoli nazionali delle categorie giovanili di Hockey su Pista. Lo sponsor di questa trasferta dei giovani rossoneri è Chen Chaoxia

proprietario del ristorante cinese La Pace in Via Cisa a Sarzana. Le finali sono ritornate in Puglia, in stretta sinergia nelle città di Giovinazzo (sede delle finali di Campionato) e Molfetta (sede delle finali di Coppa Italia), in due centri

storici dell'hockey pista italiano, in cerca del rilancio anche nel campionato di Serie A. Al PalaPansini ed al PalaFiorentini, rinnovati per l'occasione, 32 squadre si contenderanno gli scudetti tricolori: categoria Under 13, Under 15, Under 17 e, per la prima volta, Under 19. Tre le società che avranno ben tre squadre qualificate su quattro categorie: Giovinazzo, Bassano e Follonica. Comitato Organizzatore la Polisportiva AFP Giovinazzo: la FISR con il suo

lavoro sul territorio, a stretto contatto con il Settore Tecnico, ha coinvolto le società della Zona 5 per contribuire alla buona riuscita dell'evento. Due città divise da 5 km di chilometri, divise sullo storico campanilismo sportivo, ma non divise sulla stessa passione cinquantennale nella disciplina dell'hockey su pista. Il Carispezia Hockey Sarzana, dopo un anno di assenza dalla kermesse finale, ritorna a giocarsi con due formazioni il titolo italiano e si presenta in

Puglia con due formazioni : l’ Under 17 diretta da Alessandro Bertolucci che è stata la grande sorpresa del girone tosco-ligure e l’ Under 13 diretta da Mirko Bertolucci che è una formazione che ha tutte le credenziali in regola per centrare un risultato prestigioso. La formazione Under 17 diretta da Alessandro Bertolucci è stata inserita nel Girone A che giocherà la fase di qualificazione al Pala Fiorentini di Molfetta ed affronterà l’ Hockey Breganze, il Roller Hockey Scandiano e il GS Trissino. La formazione Under 13 diretta da Mirko Bertolucci è stata inserita nel Girone B che giocherà la fase di qualificazione al Pala Pansini di Giovinazzo ed affronterà l’ Hockey Correggio, l’ UVP Bassano e l’ Hockey Bassano. Si inizia alle ore 10.15 di giovedì 30 maggio con la sfida contro l’ UVP Bassano; sempre giovedì 30 Maggio alle 15.15 esordio dell’ under 17 contro l’ Hockey Breganze, si replica sempre con l’under 13 alle 16.30 di giovedì 30 maggio con la sfida contro l’ Hockey Breganze. Il Venerdì 31 alle ore 13.15 la 17 sfiderà il Roller Hockey

Scandiano e l’ under 13 alle 15.45 giocherà nell’ ultima gara di qualificazione contro l’ Hockey Correggio, mentre l’under 17 chiuderà il girone eliminatorio sabato 1 Giugno alle ore 10,45 contro il Trissino. Sempre sabato l’eventuali semifinali tra le prime due classificate al girone (o al Pala Pansini o al Pala Fiorentini in base alla piazza di classificazione).



L’eventuali finalissime si giocheranno domenica 2 Giugno al Pala Pansini di Giovinazzo e le finali di consolazione al Pala Fiorentini di Molfetta. “Torniamo dove ci compete, perché la storia si scrive e non si racconta - dichiara Maurizio Corona – basta ricordare il palmares rossonero: due volte Campioni d’ Italia , cinque volte Vice Campioni d’Italia senza contare i bronzi e le innumerevoli partecipazioni e le 9 Coppe Italia conquistate. Questo è il posto dell’ Hockey Sarzana e ci torniamo con due squadre e questa è un’altra grandissima soddisfazione. Giocheremo in un Palazzetto che ha fatto la storia di questo sport e questo è altro motivo d’orgoglio”



Ma veniamo ai protagonisti delle finali che cercheranno di conquistare il terzo tricolore della società ligure:

UNDER 13: Allenatore: Mirko Bertolucci. Vice Allenatore: Graziano Bellotto. Portieri: Leonardo Strada, Andrea Setola. Esterni: Elia Cardella, Francesco Rugani, Elia Di Pietro, Alessio Lavagetti, Pier Francesco Montomoli, Luca

Pasquali, Carlo Vanello, Matteo Zamperini. Mister Mirko Bertolucci ha dichiarato alla vigilia: “Un lavoro fatto in collaborazione da inizio anno, una squadra costruita con ragazzi di Sarzana, della Pumas Viareggio di Grosseto e

Siena. Una scommessa in cui pochi credevano, invece eccoci qua a giocarci una finale scudetto tra le meglio otto d’Italia. Noi ci proveremo”.



UNDER 17: Allenatore: Alessandro Bertolucci Vice Allenatore: Graziano Bellotto. Portiere: Thomas Marcucci, Mattia Andreoni Esterni: Flavio Del Gatto, Pietro Nardi, Elia Palagi, Matteo Marchetti, Alessandro Adorni, Tommaso Ferrari, Leonardo Tonelli, Andrea Ferrandi. Mister Alessandro Bertolucci ha dichiarato alla vigilia: “E’ stato un lavoro durissimo, ma sono orgoglioso di aver portato questi ragazzi alle finali nazionali che per moltissimi di loro è la prima

volta che accade, il nostro posto era la Coppa Italia ma ora che siamo nella competizione più importante cercheremo di onorarla al massimo. Ai miei ragazzi chiedo il massimo impegno e di onorare la maglia che portano, tutto il resto sarà un successo. Noi proveremo a dare del filo da torcere a tutti”.