I Red jackets Sarzana Under 19 ospitano i Ducks Roma

Sarzana - Val di Magra - Sarà stata la rabbia che i Red Jackets avevano da sfogare, dopo la sconfitta di misura con i Guelfi Firenze alla Bradia, che gli ha negato il passaggio alle finali, o forse il semplice fatto che di fronte c’erano stavolta i Warriors Bologna. Fatto sta che contro questi ultimi i sarzanesi, all’ “Alfheim” bolognese, hanno spadroneggiato addirittura con un 49-7.

In touchdown Estevez Polanco su recupero palla, ovvero “fumble”, poi su passaggio del quarterback Costantini: due volte Ghelfi e Bottoni e una Gregorini.

“Reds” chiuderanno la propria stagione domenica prossima il 1° dicembre, ospitando all’ “Isoppo” alle ore 14.30 quei Ducks Roma capolista nel raggruppamento, tuttavia recentissimamente un po’ ridimensionati in quanto raggiunti in testa dai Guelfi che li hanno ricevuti e battuti (per i capitolini è stata la prima sconfitta in questo campionato “U19”) per 52-12.