I Red Jackets Sarzana si prendono i playoff

Sarzana - Val di Magra - Dopo quattro anni di 2.a Divisione i Red Jackets Sarzana tornano ad assaporare la soddisfazione e l’impegno che i playoff portano con sé; per i “Reds” questi ultimi erano un’abitudine in quella 3.a Divisione dove si gioca “9 contro 9”, ove essi fecero anni or sono un paio di finali consecutive vincendone una, ma dal ritorno in 2.a si erano sempre fermati alla “regular season”.



Stavolta, un terzo posto (dietro ai Pretoriani Roma e agli Hogs Reggio Emilia) in quel Girone C che però era molto probabilmente il più duro di tutta la divisione è bastato, per accedere appunto agli “off”. Ivi, i “rosso-argento” debuttano sabato prossimo 8 giugno contro i Saints Padova, al “Martin Luther King” di Cadoneghe: sobborgo padovano. Si gioca alle 20 e chi perde va fuori. I pronostici non possono essere a favore dei Red Jackets, poiché i “santi” veneti hanno chiuso il proprio raggruppamento in prima posizione, seppur insieme a quei Mastini Verona contro i quali hanno subito l’unica loro sconfitta finora in questo campionato.



Tuttavia si sa che spesso l’andamento dei “play” non è precisa e diretta emanazione di quanto accaduto nella stagione regolare...e poi a incoraggiare i sarzanesi c’è soprattutto l’unico precedente coi Saints, risalente a qualche anno fa, con successo dei liguri proprio a domicilio. Dunque nulla è perduto, intanto si comincia con un viaggio circa cinque ore, con partenza nel primo pomeriggio da Battifollo.