Hockey, va a Scandiano il Memorial Dell'Amico

Sarzana - Val di Magra - Il Roller Hockey Scandiano, per differenza reti nei confronti della Pumas Viareggio, si aggiudica l’ 8° Memorial Max Dell’Amico. Le due squadre erano arrivate alla pari nella classifica generale della manifestazione, dopo aver pareggiato lo scontro diretto con il punteggio di 1 a 1 in una gara molto combattuta. Decisamente molto sotto tono la prestazione dei padroni di casa, che sono stati travolti da Pumas e Scandiano, hanno pareggiato con il San Giacomo Novara ma per differenza reti si sono qualificate al quarto posto. I premi individuali sono stati assegnati a Matteo Marchetti della Pumas Viareggio quale capocannoniere del Torneo a Leonardo Ruini del Roller Hockey Scandiano miglior portiere del Torneo.

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA – PUMAS VIAREGGIO 1 – 10 (0 - 4)

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA: Andreoni (Vivoli), Fabio, Zannoni, Danesi, Dentelli (1), Navalesi, Angeletti, Baldocchi. Allenatore Fabrizio Bassani.

PUMAS VIAREGGIO : Dal Torrione (Marcucci), Bottarelli (3), Rugani (1), Cardelli, Carrieri (2), Corsi, Marchetti (4), Cardella. Allenatore Alessandro Bertolucci.

Arbitri: Sig. Matteo Righetti (SP)



HOCKEY SCANDIANO – SAN GIACOMO NOVARA 5 – 1 (3 - 0)

HOCKEY SCANDIANO : Ruini (Rinaldi), Stefani (3) , Ganassi, Ceruzzi, Bezzi, Pignatti, Vivi, Ferrarini, Uva (2). Allenatore Giorgio Maniero.

SAN GIACOMO NOVARA : Spina, Temistocle, Signorelli, Ilaria Pozzato, Loverde, Tarsia (1), Francesco Pozzato, Martelli. Allenatore Franco Amato.

Arbitri: Sig. Edoardo D’Alessandro (LU)



CARISPEZIA HOCKEY SARZANA – SAN GIACOMO NOVARA 6 – 6 (5 - 3) vinta ai tiri diretti dal SARZANA

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA: Andreoni (Vivoli), Fabio, Zannoni, Danesi (1), Dentelli (3), Navalesi, Angeletti (1), Baldocchi (1). Allenatore Fabrizio Bassani.

SAN GIACOMO NOVARA : Spina, Temistocle, Signorelli, Ilaria Pozzato, Loverde, Tarsia (3), Francesco Pozzato (1), Martelli (2). Allenatore Franco Amato.

Arbitri: Sig. Matteo Righetti (SP)



PUMAS VIAREGGIO - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 1 – 1 (1 - 2) vinta ai tiri diretti dall’ Roller Hockey Scandiano.

PUMAS VIAREGGIO : Dal Torrione (Marcucci), Bottarelli, Rugani (1), Cardelli, Carrieri, Corsi, Marchetti, Cardella. Allenatore Alessandro Bertolucci.

HOCKEY SCANDIANO : Ruini (Rinaldi), Stefani (1) , Ganassi, Ceruzzi, Bezzi, Pignatti, Vivi, Ferrarini, Uva. Allenatore Giorgio Maniero.

Arbitri: Sig. Edoardo D’Alessandro (LU)



PUMAS VIAREGGIO – SAN GIACOMO NOVARA 7 – 5 (3 - 5)

PUMAS VIAREGGIO : Dal Torrione (Marcucci), Bottarelli, Rugani, Cardelli, Carrieri, Corsi, Marchetti (5), Cardella (2). Allenatore Alessandro Bertolucci.

SAN GIACOMO NOVARA : Spina, Temistocle, Signorelli, Ilaria Pozzato, Loverde, Tarsia (2), Francesco Pozzato, Martelli (3). Allenatore Franco Amato.

Arbitri: Sig. Matteo Righetti (SP)



CARISPEZIA HOCKEY SARZANA – ROLLER HOCKEY SCANDIANO 10 – 1 (5 - 0)

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA: Andreoni (Vivoli), Fabio, Zannoni, Danesi , Dentelli, Navalesi, Angeletti, Baldocchi (1). Allenatore Fabrizio Bassani.

HOCKEY SCANDIANO : Ruini (Rinaldi), Stefani (2), Ganassi, Ceruzzi (1), Bezzi, Pignatti (1), Vivi, Ferrarini, Uva (6). Allenatore Giorgio Maniero.

Arbitri: Sig. Edoardo D’Alessandro (LU)



Il Roller Hockey Scandiano con questa vittoria torna al successo dopo la prima edizione e si aggiudica il 8° Memorial “Max Dell’ Amico”.

Molta commozione al momento della premiazione. Il Presidente rossonero Maurizio Corona ha dapprima ringraziato le squadre partecipanti e poi ha ribadito che il Torneo “Max Dell’ Amico” non è un semplice torneo di hockey ma una questione di cuore per l’ Hockey Sarzana ed è un appuntamento importantissimo per tutta la famiglia rossonera. Le premiazioni hanno visto protagonisti insieme agli atleti e alla famiglia di Max, con la mamma Elisabetta Sacconi e la sorella Martina Dell’Amico, un parterre d’eccezione, l’Assessore allo sport del Comune di Sarzana Barbara Campi, l’ allenatore della Serie A1 2018-2019 Alessandro Bertolucci assieme a tutta la squadra, il delegato Hockey FISR per la regione Liguria Luciano Toffi. La pluricampionessa di pattinaggio artistico Silvia Lambruschi. Oltre a tutti gli altri dirigenti rossoneri Isabella Lombardi, Roberto Graziano, Riccardo Baruzzo, Luigi Zanfardino. Il Presidente dopo la premiazione, ringraziando i presenti, ha dato la parola all’ Assessore Barbara Campi che ha ringraziato tutti i presenti, infine Elisabetta Sacconi vice presidente della società e mamma di Max che molto emozionata ha ricordato Max ringraziando tutti i presenti e poi tutta la famiglia dell’ Hockey Sarzana. Appuntamento per il prossimo anno alla nona edizione del Memorial a ricordo di Max.