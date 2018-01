Hockey: emozioni e spettacolo fra Sarzana e Valdagno

Sarzana - Val di Magra - Partita tiratissima, alla fine è un punto per uno. Gara avvincente come poche, incerta e che finisce con un pareggio thrilling 4-4. Sarzana avanti, poi sotto1-3, in grado di pareggiare, sotto di nuovo per un rigore gentilmente accordato agli avversari, e poi ancora incollato al Valdagno in un pirotecnico finale.“Non so se sono due punti persi oppure un punto guadagnato – commenta un presidente Maurizio Corona in un misto di gioia e rabbia a fine partita – di una cosa sono comunque certo solo un grande squadra e un grande gruppo è in grado di giocare alla pari contro dei fuoriclasse come il Valdagno” (nella foto di Francesco Dal Mut, Francesco de Rinaldis stratosferica la sua prova ieri sera).



CARISPEZIA HOCKEY SARZANA – ADMIRAL VALDAGNO 4 – 4 (1 - 1)

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA : Corona (Bianchi), Ungari, De Rinaldis (2) , Rubio, Deinite, Dolce, Festa (1), Borsi (1), Tavoni. Allenatore: Francesco Dolce.

ADMIRAL VALDAGNO : Comin (Cunegatti), Montivero (1), Amato, Campagnolo, Romero (2), Tataranni (1), Pallares, Fariza. Allenatore Franco Vanzo

Arbitri: Sig. Ferraro (VI) - Sig. Stallone (BA) 1°ausiliario Righetti (SP), 2°ausiliario Sig. Raffaelli (LU).