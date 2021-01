Hockey Sarzana vittorioso anche con il "farm team"

Sarzana - Val di Magra - Vittoria perfetta del farm team dell’Hockey Sarzana che si impone con il risultato di 5 a 2 contro la forte squadra dell’ HP Matera, dimostrando una grande maturità, nonostante la giovanissima età del roster rossonero e una crescita costante dal punto di vista tecnico e di squadra. Partita segnata dalla tripletta del giovanissimo Matteo Cardella e dalla doppietta di capitan Matteo Pistelli e con la prestazione superba di Alessio Perroni, il portiere campione d’europa under 17 rientrato a dicembre dopo due anni in Australia. I rossoneri mettono a segno un successo importantissimo, tre punti strameritati contro un avversario non certo agevole confermando così la sesta piazza dietro il Castiglione.





GRUPPO GAMMA SARZANA - HP MATERA = 5-2 (1-0, 4-2)

GRUPPO GAMMA SARZANA: Perroni, Pistelli (C), Petrocchi, Cardella, Rispogliati - Marchetti, Angeletti, Tavoni, Pezzini, Mechini – Allenatore Giovanni Berretta.



HP MATERA: Xiloyannis, Santeramo (C), Piozzini, De Palma, Santochirico N - Corrado, Clemente, Di Francesco, Chieco – Allenatore Emanuele Santochirico



Marcatori: 1t: 19'13" Pistelli (S) - 2t: 5'31" Santeramo (M), 7'46" Cardella (tir.dir) (S), 10'32" Pistelli (S), 12'04" Cardella (S), 14'12" Piozzini (tir.dir) (M), 14'38" Cardella (tir.dir) (S)



Espulsioni: 1t: 17'52" Piozzini (2') (M), 21'50" Cardella (2') (M) - 2t: 14'12" Pezzini (2') (S), 14'38" Piozzini (2') (M)



Arbitro: Giorgio Fontana di Lodi