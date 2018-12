Hockey Sarzana vince bene su Monda e va avanti in Coppa Italia

Sarzana - Val di Magra - Match vibrante quello col Teamservicecar Monza che lotta fino alla fine per poi soccombere. Una gara elettrizzante senza un secondo di pausa. Il Monza ha dato tutto. Non voleva perdere. Però ha trovato un Carispezia Sarzana perfetto, messo in pista da Alessandro Bertolucci con lo schieramento di sempre ed i rossoneri avevano una marcia in più. Grande protagonista del match è stato Chicco Rossi che ha servito il pokerissimo di reti e i brianzoli, venuti in riviera per trovare un po’ di luce, hanno trovato la nebbia fitta della superiorità rossonera e sono stati rispediti in Brianza con la coda tra le gambe. Tre punti che assicurano ai rossoneri la partecipazione alla final eight di Coppa Italia a Trissino la prima settimana di Marzo. (nella foto Chicco Rossi autore di una prestazione devastante).