Hockey Sarzana vince a Grosseto e ipoteca il quarto posto

Sarzana - Val di Magra - Credit Agricole espugna Grosseto con il punteggio di 3 a 1 e torna alla vittoria dopo la sconfitta subita al Vecchio Mercato ad opera del Trissino nell’ultimo turno. Grazie al successo ottenuto a Grosseto (reti di Osorio, Galbas e Rossi) e grazie al pareggio strappato al “Capannino“ di Follonica dal Sandrigo, i rossoneri si portano a cinque punti dal quintetto maremmano allenato da Sergio Silva, a tre giornate dal termine. Il Presidente Corona a fine gara raggiante per il consolidamento del quarto posto ha dichiarato “vincere contro il Grosseto non era così scontato come alcuni volevano farci credere, la squadra di Federico Paghi, vale molto di più della posizione in classifica che occupa, è una squadra attrezzata con giocatori di navigata esperienza come Mario Rodriguez, Saavedra e Stefano Paghi solo per citarne qualcuno, una squadra che specialmente sulla pista di Via Mercurio aveva anellato prestazioni molto convincenti” (nella foto Alvaro Osorio batte Saitta su tiro di prima per il vantaggio rossonero).



EDILFOX GROSSETO - CREDIT AGRICOLE SARZANA = 1-3 (1-2, 0-1)

?EDILFOX GROSSETO: Saitta, Saavedra, Rodriguez, Paghi S, D'Anna - Fantozzi. Buralli, Battaglia, Bardini, Bruni – Allenatore Federico Paghi?

CREDIT AGRICOLE SARZANA: Corona, Borsi (C), Rossi, Ipinazar, De Rinaldis F - Galbas J, Osorio, Cardella, Rispogliati, Bianchi – Allenatore Alessandro Bertolucci



Marcatori: 1t: 15'58" Osorio (tir.dir) (S), 22'23" Galbas J (S), 24'57" D'Anna (G) - 2t: 19'14" Rossi (S)

?Espulsioni: 1t: 15'58" Fantozzi (2') (G), 21'24" Paghi S (2') (G) - 2t: 4'43" De Rinaldis F (2') (S)

?Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Donato Mauro di Salerno