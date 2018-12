Hockey Sarzana, una sconfitta che fa male

Sarzana - Val di Magra - All’undicesimo turno per Hockey Sarzana arriva la terza e più dolorosa sconfitta. I bianconeri dell’ ex Francesco Dolce mietono un raccolto abbondante. La sconfitta (6 a 1) è troppo severa per i rossoneri, con il portiere del CGC Leonardo Barozzi in serata di grazia che ha tolto alcune palline importanti nel momento nevralgico del match. Grande serata di Jepi Selva. Peccato davvero, perché la sfida era iniziata colorata di rossonero, Sarzana subito avanti con Danilo Rampulla, poi scherza col fuoco, fa tanti errori e crolla nel finale. Ora la squadra è quinta in classifica ed è chiamata al riscatto sabato contro il Monza.



C.G.C. VIAREGGIO – CARISPEZIA HOCKEY SARZANA 6 – 1 (3 - 1)

C.G.C. VIAREGGIO : Barozzi (Torri), Deinite, Palagi, Montigel (1), Festa, Jepi Selva (3), Reinaldo Ventura, Gavioli (2), Rosi. Allenatore: Francesco Dolce

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA : Corona (Bianchi), Rispogliati, Perroni, Ipinazar, Rossi, Borsi, Pistelli, Fantozzi, Rampulla (1). Allenatore: Alessandro Bertolucci.

Arbitri: Sig. Ulderico Barbarisi di Salerno (SA) - Sig. Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) ausiliario: Sig. Alessandro Capparelli di Viareggio (LU).