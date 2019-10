Hockey Sarzana travolge Valdagno, Rossi grande protagonista

Sarzana - Val di Magra - Credit Agricole festeggia la prima vittoria della stagione con uno scalpo di pregio. Serata magnifica e vittoria di prestigio. Valdagno rispedito a casa surclassato con un 7 a 3 che non ammette repliche. Sotto i colpi di Chicco Rossi (tripletta), i rossoneri impongono il ritmo già nel primo tempo con un parziale netto di 4-0. Grande prova anche di Jeronimo Garcia autore di una doppietta. “Parlando con degli amici ho detto alla vigilia che non avrei firmato il pareggio per come vedevo i miei ragazzi e per la sete di rivincita che avevano dopo i torti subiti sabato scorso contro il Monza”dice un raggiante Presidente Corona al termine della gara.



CREDIT AGRICOLE SARZANA – HOCKEY VALDAGNO1938 7 – 3 (4 - 0)

CREDIT AGRICOLE SARZANA: Corona (Bianchi) Ipinazar, Borsi (C), Perroni, Rossi, Garcia, Fantozzi, Moyano, Rispogliati. Allenatore: Alessandro Bertolucci?

HOCKEY VALDAGNO1938 : Sgaria (Bigarella), Pallares, Cocco, Centeno, Gimenez, De Oro (C), Torner, Brendolin, Burtini. Allenatore: Juan Oviedo?

Marcatori: 1t: 0'52" Rossi (S), 2'42" Perroni (S), 9'57" Garcia J (S), 22'35" Rossi (S) - 2t: 0'49" De Oro (V), 9'02" Rossi (S), 12'38" Garcia (S), 20'11" Torner (V), 20'17" Borsi (S), 22'04" Pallares (V)?

Espulsi: 1t: 23'07" Cocco (V) e Borsi (S) (2') - 2t: 17'14" Cocco (2') (V)?

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU), Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA) ausiliari Matteo Righetti di Sarzana (SP), Donato Minonne di Forte dei Marmi (LU)







(nella foto di Gabriele Baldi Chicco Rossi ieri sera grande protagonista con 3 reti segnate).