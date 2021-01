Hockey Sarzana riparte dalla difficile trasferta di Monza

Sarzana - Val di Magra - “Una partita complicata in una pista per noi tabù” in poche parole il Presidente Maurizio Corona definisce la partita esterna contro il Team Service Car Monza di martedì 5 gennaio, gara che avrebbe dovuto chiudere il girone d’andata del campionato di Serie A1 e che invece avrà ancora la coda con i recuperi della settima e ottava giornata. La formazione di Alessandro Bertolucci è reduce dalla vittoria contro il Galileo Follonica al Polivalente, una vittoria che ha fatto vedere un Credit Agricole bello e meritevole del terzo posto in classifica generale. Credit Agricole a tre giornate dal termine del girone d’andata, insieme a Valdagno e Lodi, ha già staccato il pass per la Final Eight di Coppa Italia. L’avversario di martedì sera è il Team Service Car Monza, squadra invischiata nel gruppo delle squadre che vogliono evitare la retrocessione in serie A2. I lombardi sono reduci dalla sconfitta casalinga subìta contro la capolista Why Sport Valdagno. Una gara che ha visto la formazione di Tommaso Colamaria tenere testa ai più quotati avversari e cedere a soli 7 minuti dalla fine, dopo che la formazione brianzola era riuscita a pareggiare a metà del secondo tempo.

Il match si giocherà Martedì 5 Gennaio 2020 alle 20.45 al PalaRovagnati di Biassono (Monza). Arbitri il Sig. Filippo Fronte (NO) il Sig. Andrea Davoli (RE), ausiliario Sig. Massimo Rebughini (MZ).