Hockey Sarzana ospita Follonica

Sarzana - Val di Magra - Credit Agricole Sarzana ospita l’Impredil Follonica, una partita sempre intrigante quella che si giocherà al Centro Polivalente, dove si incrociano diversi destini, ma dove soprattutto saranno in palio quei punti pesanti per accertarsi di essere in forma e poter ambire ad un ruolo da protagonisti in questo finale di girone d’andata. Il Credit Agricole, una delle tre in testa alla classifica, dovrà mantenere l'alta quota cercando di avere la meglio sul Galileo Follonica, una delle formazioni più performanti dopo la ripartenza di inizio dicembre. I rossoneri sono chiamati al riscatto dopo lo scivolone di Sandrigo mentre ai maremmani servirebbe una vittoria per riagganciare tutta la parte alta della classifica, forte del ritorno a segnare di Marco Pagnini.



Il match si giocherà Sabato 19 dicembre 2020 - ore 20:45 - PalaTerzi di Sarzana (SP) CREDIT AGRICOLE SARZANA - GALILEO FOLLONICA?Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Mario Trevisan di Viareggio (LU)

DIRETTA FISRTV : http://bit.ly/hpserieA1-sarxfol - Commento di Alessandro Grasso Peroni