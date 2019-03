Hockey, Sarzana contro Cgc Viareggio. Una sfida tra ex

Sarzana - Val di Magra - Alessandro Bertolucci - Francesco Dolce, una sfida tra ex. Fino a pochi mesi fa i due erano rispettivamente sulle due panchine opposte. Ma è anche la partita di Sergio Festa beniamino del popolo rossonero che ritorna al Polivalente da avversario. CGC Viareggio – Carispezia Sarzana, indubbiamente una delle gare più attese da entrambe le tifoserie, chiamate a gareggiare contro avversarie guidate dai due ex allenatori. Alessandro Bertolucci fino alla scorsa stagione coach del CGC Viareggio e Francesco Dolce, trainer del Sarzana prima di passare sulla panchina bianconera all’inizio di questo campionato. Sabato incontriamo il Cgc Viareggio – dice il Presidente Maurizio Corona – i valori tecnici tra noi e loro sono differenti, il loro budget è almeno quattro-cinque volte il nostro, la loro è una squadra di qualità, partita per vincere almeno una competizione, noi il nostro scudetto lo abbiamo già vinto in largo anticipo in questa stagione: abbiamo centrato la finale di Coppa Italia, la final-four di WS Europe Cup, i play-off scudetto e il record dei punti. Sono orgoglioso della mia squadra, orgoglioso del campionato strepitoso che abbiamo fatto, non avrei potuto immaginare di essere alla penultima giornata di regular season in questa posizione ad inizio della stagione. E’ logico che la mia squadra punterà a fare bottino pieno e cercheremo di usare le nostre armi – continua Corona - come le forti motivazioni che una sfida del genere può dare, un palazzetto pieno e il gruppo dei tifosi “gli incessanti” che ci indicheranno la strada ed un entusiasmo mai visto nella nostra città. Io sono certo che ci proveremo, personalmente voglio vedere dieci leoni in pista, è l’unica cosa che chiederò ai mie ragazzi e come ho dichiarato moltissime volte sui social a me piacciono le cose impossibili perché si vede subito chi scappa e chi resta e ci prova. Siamo consapevoli che la posta in palio è altissima – continua Corona – domani sera proveremo a vincere, ma non sarà certamente un dramma se questo non succederà, ai miei ragazzi raccomando basso profilo e al pezzo che abbiamo ancora tanti sogni da regalare. Ci sarà l’ esodo degli sportivi viareggini per sostenere CGC Viareggio nella difficile trasferta di stasera al Vecchio Mercato (ore 20.45), dove i viareggini vanno a caccia del terzo posto. Il “Polivalente’’ si tingerà, in parte, di bianconero, come oramai succede da dieci anni, nelle partite in terra ligure. Carispezia Sarzana – CGC Viareggio è, da sempre, una sfida sentita. Figuriamoci in questa stagione in cui gli “ex’’ non mancano. Ben due sul fronte bianconero viareggino con il tecnico Dolce e Festa che ritornano a Sarzana per la prima volta da ex, mentre sulla panchina rossonera siede una pietra miliare dell’hockey della città del Carnevale come Alessandro Bertolucci. Una sfida, dunque, che travalica i normali valori campanilistici. Il CGC Viareggio guidato dall'allenatore Francesco Dolce ex rossonero è un’ottima squadra, costruita per vincere; nella formazione toscana spicca certamente la classe di Reinaldo “O Rei” Ventura, capitano del Portogallo, il giocatore arrivato la scorsa estate dal Barcelos , con un passato ricchissimo di trofei conquistati nelle fila del Porto e con in bacheca anche due Coppe CERS, conquistate proprio negli ultimi due anni con la maglia del Barcelos, di cui l’ultima nella final-four di Viareggio dove aveva eliminato i sarzanesi in semifinale, cecchino infallibile sui tiri di rigore 27 reti messe a segno sino ad ora. L’attacco è stato rinnovato ad inizio campionato con il ritorno in riva al Tirreno di Jepi Selva dall'Oliveirense, capocannoniere della formazione viareggina con 33 reti e dal Sarzana di bomber Sergio Festa, che non ha ripetuto quanto fatto a Sarzana negli ultimi due anni , andando a segno in 9 occasioni, oltre al giovane Liam Rosi arrivato dall’ AS Viareggio (ottima la sua stagione disputata con 3 reti messe a segno). Il resto della formazione è quella che è riuscita a conquistare la quarta posizione nel campionato con tra i pali l'azzurro Leonardo Barozzi, il capitano, l’inossidabile Nicola Palagi 4 centri per lui, il difensore argentino Fernando Montigel, 14 reti segnate sino ad ora , il talento Davide Gavioli 12 reti segnate e il già citato Reinaldo Ventura oltre ai giovani Luca Lombardi, Matteo Cardella, Puccinelli Nicolò e il secondo portiere Emiliano Torre. I precedenti tra Carispezia Hockey Sarzana e C.G.C. Viareggio riguardano solamente le dieci stagioni in serie A1: due sfide nella prima stagione con due vittorie a sorpresa dei rossoneri, cinque nella seconda, una in Coppa Italia con la vittoria dei toscani, due in regular season con una vittoria a testa e due nei play off con due vittorie della squadra bianconera del presidente Palagi. Poi negli ultimi sette annate dieci vittorie dei bianconeri del CGC Viareggio e quattro pareggi. All’andata vittoria dei bianconeri al Pala Barsacchi con il punteggio di 6 a 1. Il bilancio a Sarzana: 2 vittorie, 3 pareggi, 4 vittorie del Cgc Viareggio. I liguri non vincono in casa in campionato contro il Cgc Viareggio ormai da quasi otto anni, era il 2 aprile 2011, Sarzana-Cgc Viareggio 5-4. Da quel momento in casa il Sarzana ha raccolto 3 pareggi e 4 sconfitte. La squadra rossonera si presenta al gran completo, i ragazzi si sono allenati lunedì nel primo pomeriggio, scenderanno in pista carichi per una gara da un significato particolare ma consci che comunque vada nulla potrà scalfire quanto fatto sino ad ora. Con la rete messa a segno a Monza, Francesco Rossi ha eguagliato le proprie reti in A1, 29, come nel 2014-15 quando indossava la maglia del Prato. Mister Bertolucci dichiara a proposito della gara: “Il Viareggio è una squadra esperta, imbottita di campioni, una squadra costruita per stare ai vertici delle tre competizioni quindi per noi è una partita molto complicata dove dobbiamo tenere alta la concentrazione per 50 minuti perché vogliamo dare filo da torcere al Viareggio” Il match si giocherà, Martedì 26 Marzo alle 20.45 al Centro Polivalente di Sarzana. Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR), Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) ausiliario Matteo Righetti di Sarzana (SP).