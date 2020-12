Hockey Sarzana chiude il 2020 con una vittoria

Sarzana - Val di Magra - Il Credit Agricole chiude il suo 2020 con una clamorosa prima posizione grazie ai tre punti soffertissimi conquistati in un finale mozzafiato contro la Galileo Follonica. A decidere il gol di Joan Galbas su rigore a 3'30" dalla fine ma, soprattutto, la parata su rigore di Simone Corona a sette millesimi dal suono della sirena sul tiro dello specialista Federico Pagnini, in una gara in cui il Galileo è stata avanti per buona parte del secondo tempo, raggiunto e poi superata solo nella fase finale del match dalla formazione di Alessandro Bertolucci che ha così scritto l’ennesima impresa al Polivalente. (nella foto Simone Corona l’ “hombre del partido della gara contro il Follonica).



CREDIT AGRICOLE SARZANA - GALILEO FOLLONICA = 3-2 (1-0, 2-2)

CREDIT AGRICOLE SARZANA: Corona, Borsi (C), Ipinazar, Rossi, Galbas J - De Rinaldis, Osorio, Cardella, Rispogliati, Bianchi - Allenatore Alessandro Bertolucci.?GALILEO FOLLONICA: Barozzi, Pagnini F (C), Montigel, Pagnini M, Banini D - Cabella, Bonarelli, Esposto, Piro, Menichetti – Allenatore Sergio Silva

Marcatori: 1t: 2'26" Rossi (S) - 2t: 16'30" Banini D (tir.dir) (F), 18'33" Pagnini M (tir.dir) (F), 20'09" Rossi (S), 21'30" Galbas J (rig) (S)

Espulsioni: 2t: 16'30" Ipinazar (S), 18'33" Borsi (2') (S), 21'30" Cardella (2') (S)

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Mario Trevisan di Viareggio (LU)