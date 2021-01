Hockey, Sarzana cede contro Forte dei Marmi

Sarzana - Val di Magra - Un ottimo Gds Impianti Forte dei Marmi in splendide condizioni batte nettamente (6-1, primo tempo 4-0) e scavalca in classifica il Sarzana di Alessandro Bertolucci, che tiene testa per quasi tutta la prima frazione ai rossoblu, per poi cedere. La squadra rossonera, arrivata in Versilia con le migliori intenzioni, ha dovuto arrendersi allo strapotere dei ragazzi di Alberto Orlandi, desiderosi di vendicare la sconfitta patita nella gara d’andata. Mercoledì prossimo arriva a Sarzana il Correggio, che ieri ha battuto lo Scandiano.



GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI - CREDIT AGRICOLE SARZANA = 6-1 (4-0, 2-1)

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI: Gnata, Motaran (C), Ambrosio, Burgaya, Rubio - Casas, Maremmani, Giovannetti, Antonioni, Bertozzi – Allenatori: Alberto Orlandi

CREDIT AGRICOLE SARZANA : Corona, Borsi (C), Ipinazar, Rossi, Galbas J - De Rinaldis, Osorio, Cardella, Rispogliati, Bianchi – Allenatore: Alessandro Bertolucci

Marcatori: 1t: 2'27" Motaran (F), 6'48" Rubio (F), 23'20" Rubio (F), 24'07" Rubio (F) - 2t: 0'34" Motaran (F), 21'57" Maremmani (tir.dir) (F), 23'52" Galbas J (S)

Espulsioni: 1t: 8'59" Ambrosio (2') (F) - 2t: 5'26" Rossi (2') (S)



Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)