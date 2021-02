Hockey Sarzana battuto in casa da Sandrigo

Sarzana - Val di Magra - Si ferma il Credit Agricole Sarzana, sconfitto a domicilio dal Telea Medical Sandrigo per 3-2, che si è presentato a Sarzana stile modello “Forte di Bard” con la rete della vittoria realizzata dal portoghese Diogo Neves su tiro di rigore a 4 minuti dal termine, capitalizzando così una vittoria dopo esser rimasto in vantaggio dal 4° minuto del primo tempo. Si ferma quindi la corsa dei rossoneri dopo l'ottimo pari a Bassano. Seconda sconfitta casalinga della stagione per i sarzanesi dopo il match contro la capolista Lodi, una sconfitta che, per il modo in cui è arrivata, è sicuramente molto indigesta, i rossoneri hanno in qualche modo gettato al vento non trasformando una quantità incredibile di occasioni. L’ultima di queste a poco più di tre minuti dalla fine quando Joan Galbas ha mancato il rigore del pareggio. (Nella foto il mucchio rossonero esultante dopo la rete del pareggio di De Rinaldis).



CREDIT AGRICOLE SARZANA - TELEA MEDICAL SANDRIGO 2-3 (1-2)



CREDIT AGRICOLE SARZANA : Corona, Borsi (C), Ipinazar, Rossi, Galbas J - De Rinaldis, Osorio, Cardella, Angeletti, Bianchi – Allenatore: Alessandro Bertolucci



TELEA MEDICAL SANDRIGO : Dal Monte, Pallares, Vazquez, Neves, Pozzato - Cacau, Poletto (C), Menin, Cocco A, Gasparotto – Allenatore: Franco Vanzo

?Marcatori: 1t: 4'47" Pozzato (San), 14'34" Galbas J (Sar), 17'54" Poletto (San) - 2t: 19'06" De Rinaldis (Sar), 20'31" Neves (rig) (San)

?Espulsioni: 1t: 15'50" Ipinazar (2') (Sar)

?Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Mario Trevisan di Viareggio (LU).