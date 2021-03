Hockey Sarzana batte Montebello e vola in semifinale

Sarzana - Val di Magra - I rossoneri si esaltano negli ultimi minuti finali contro un ottimo Montebello. Il Credit Agricole Sarzana, come detto, riesce a superare un caparbio Tierre Chimica Montebello con il punteggio di 5 a 3 che è rimasto in vantaggio fino a pochi minuti dal termine, cioè sino a quando il ciclone Sarzana si è abbattuto sulla difesa vicentina travolgendola. Nell’altalena di emozioni si diverte e passa il turno il Credit Agricole Sarzana, ma quanta sofferenza per i rossoneri che nella ripresa si sono trovati addirittura sotto 3 a 1 dopo aver sbloccato la partita nei minuti iniziali. Un finale di partita incredibile che ha esaltato il portiere Simone Corona che nei momenti chiave ha abbassato la saracinesca fermando due rigori e tiri diretti. Una sfida tiratissima che ha regalato ai sarzanesi l’emozione della qualificazione alla semifinale di Coppa Italia superando il Montebello nel confronto disputato al «Vecchio Mercato». (Nella foto Simone Corona per lui un finale di gara sugli scudi).



CREDIT AGRICOLE SARZANA-TIERRE CHIMICA MONTEBELLO 5-3 (1-1)



CREDIT AGRICOLE SARZANA: Corona, Borsi (C), Galbas J, Rossi; Ipinazar - De Rinaldis, Osorio, Cardella, Rispogliati, Bianchi – Allenatore Alessandro Bertolucci ?

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO: Nicoletti E, Nicoletti D, Fariza, Miguelez, Tataranni - Paiva, Bertinato (C), Bovo – Allenatore Luca Chiarello?

Marcatori: 1t: 8'31" Ipinazar (S), 23'38" Miguelez (M) - 2t: 1'45" Miguelez (M), 8'02" Tataranni (M), 8'10" De Rinaldis (S), 18'53" Galbas J (S), 21'21" Rossi (S), 22'12" Ipinazar (tir.dir) (S)?

Espulsioni: 1t: 9'34" Tataranni (2') (M) - 2t: 22'12" Nicoletti (2') (M)?

Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)