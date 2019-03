Hockey Sarzana attende il Valdagno al vecchio mercato

Sarzana - Val di Magra - Il Carispezia Hockey Sarzana, sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria conquistata al Polivalente contro il CGC Viareggio e la conquista matematica del settimo posto, ospita il Valdagno nell’ultima partita della regular season. Gli ospiti sono quarti in classifica con 46 punti e sopravanzano i sarzanesi di 4 punti. I rossoneri di Alessandro Bertolucci cercheranno di vincere per raggiungere il punteggio di 45 punti, impensabile alla vigilia del campionato, sperando in un passo falso del Follonica che regalerebbe così la sesta posizione per Carispezia. Per battere Valdagno, Carispezia deve ripetere la prestazione che ha permesso di battere il CGC Viareggio. Molto entusiasmo a Sarzana per una squadra che ha regalato sogni ed emozioni; si prevede il tutto esaurito al Vecchio Mercato. Sfida tra bomber: Chicco Rossi (30 gol) sfida Massimo Tataranni (32 gol) per il trono del primo italiano in classifica cannonieri, considerando Ambrosio di formazione argentina. (nella foto Chicco Rossi ex Valdagno protagonista della sfida contro il CGC ).



Il match si giocherà Sabato 30 Marzo alle 20.45 al Vecchio Mercato di Sarzana. Arbitri il Sig. Luca Molli di Viareggio (LU) il Sig. Carlo Iuorio di Salerno (SA), ausiliario Sig. Matteo Righetti di Sarzana (SP).