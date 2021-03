Hockey Sarzana attende Valdagno, c'è in palio il quarto posto

Sarzana - Val di Magra - Sabato 6 Marzo al Vecchio Mercato di Piazza Terzi il Credit Agricole Sarzana ospita il Why Sport Valdagno per l’ottava giornata di ritorno del campionato di serie A1. E’ una sfida molto importante per la classifica per delineare la griglia dei play off. I rossoneri di Alessandro Bertolucci sono quarti in classifica generale con 39 punti e i Vicentini li seguono a 35. Una vittoria di Credit Agricole porterebbe il vantaggio sui lanieri a sette punti, un margine consistente a cinque giornate dal termine della regular season. I rossoneri escono dalla vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Montebello rafforzati, mettendo definitivamente da parte il ruolo di sorpresa e consolidandosi come una solida realtà, una vittoria che ha rafforzato la consapevolezza nella squadra di essere forti e di non temere nessuno, la maturità di imporre il proprio gioco, di recuperare due reti e di conquistare la qualificazione alle semifinali. Ma sabato servirà un’altra partita perfetta per la formazione del Presidente Corona per sconfiggere la formazione Valdagnese, i ragazzi di Mister Diego Mir, arriveranno al Vecchio Mercato al gran completo e vorranno ritrovare una vittoria che gli manca dal 9 Gennaio. (nella foto Davide Borsi il capitano rossonero suona la carica)