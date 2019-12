Hockey Sarzana attende Trissino al Vecchio Mercato

Sarzana - Val di Magra - Esame di maturità per Credit Agricole Sarzana che è atteso al Vecchio Mercato da una partita da “mission impossibile” contro la corazzata Trissino di Mr. Sergio Silva che arriva al Polivalente reduce dalla vittoria esterna contro il Monza. La squadra di Alessandro Bertolucci arriva alla partita contro i veneti reduce da quattro vittorie consecutive in campionato e da cinque risultati utili consecutivi, considerando il pareggio conquistato a Herringen in Eurolega. I rossoneri dovranno fare attenzione alle bocche da fuoco dei vicentini, miglior attacco della serie A1 con 64 reti. “Affrontiamo la squadra che rispetto alla scorsa stagione si è più rafforzata - dichiara il presidente Maurizio Corona - Aspettiamo il Trissino per giocarci le nostre carte a viso aperto, sognando “una notte da leoni”, ma anche consapevoli di trovarci di fronte a una delle formazioni più accreditate per la conquista del titolo” (nella foto Alessandro Bertolucci tiene a rapporto la squadra ).



CREDIT AGRICOLE SARZANA - GSH TRISSINO

Sabato 21 Dicembre 2019 ore 20,45 Centro Polivalente

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1-sarztri - Commento di Alessandro Grasso Peroni.