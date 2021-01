Hockey Sarzana attende Breganze al Vecchio mercato

Sarzana - Val di Magra - Arriva il fanalino di coda al Centro Polivalente di Sarzana, i rossoneri si dovranno confrontare col Lanaro Breganze per non perdere il quarto posto assoluto, ad inizio anno un risultato che in pochissimi si aspettavano. La formazione del Presidente Volpe ha disputato una prima parte di campionato sotto le aspettative che la vede al momento ultima in classifica con 1 punto. “Non giudichiamo un libro dalla copertina – dice il Presidente Corona – il Breganze è una squadra con elementi esperti e giovani molto interessanti, dopo il cambio di panchina, Enrico Gonzo ha dato alla squadra quello spirito di appartenenza che sono fondamentali in un gruppo, ha giocato ottime partite , perdendone alcune solo nel finale, il solo punto in classifica non è lo specchio del loro valore, noi dovremo cercare di controllarli e finalizzare le occasioni che riusciremo a creare se non vogliamo complicarci la vita”. La gara si presenta molto importante per la formazione di Alessandro Bertolucci, un vero esame di maturità, dopo le due ottime prestazioni nelle trasferte di Lodi e Valdagno, in quanto con una vittoria Borsi e soci si confermerebbero prepotentemente nella parte alta della classifica. I rossoneri si presentano all’appuntamento, lasciando Elia Petrocchi alla formazione di serie A2 in trasferta a Castiglione e convocando per l’occasione Lorenzo Angeletti, classe 2006, uno dei giovani più promettenti della cantera rossonera (nella foto di Roberta Mirabile, Alvaro Osorio, dopo la sua rete messa a segno contro il Lodi)