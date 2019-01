Hockey Sarzana aspetta Breganze al Vecchio mercato

Sarzana - Val di Magra - Nelle ultime cinque giornate Hockey Sarzana Carispezia ha giocato quattro partite lontano dal Vecchio Mercato, ora da qua al termine del torneo su dodici gare sette saranno al Polivalente. Il Carispezia è atteso da una partita difficile contro il Breganze. L’avversario sarà un bel banco di prova per i rossoneri, gli uomini di Diego Mir sono in serie positiva da sei gare, due pareggi esterni, nientemeno che sul campo del Lodi campione in carica e del Monza, e quattro vittorie. (vittoria in trasferta a Trissino e poi al Palaferrarin con Thiene, Sandrigo e Vercelli). In trasferta, finora, gli avversari hanno collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. La squadra di Alessandro Bertolucci ritrova capitan Borsi e si presenta alla sfida al gran completo. Il mister suona la carica: “Spero che i ragazzi siano carichi per sabato. Voglio una bella partita e che il Vecchio Mercato sia stracolmo, abbiamo bisogno del calore del nostro pubblico per ritrovare la strada della vittoria".